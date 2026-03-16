Sorpresas y ausencias en la primera convocatoria de José Molina en la Selección de Honduras

El técnico José Francisco Molina presentó este lunes su primera convocatoria al mando de la Selección Nacional de Honduras. Te mostramos las grandes sorpresas y ausencias de la lista.
AUSENCIAS: Getsel Montes - El veterano defensor del Herediano de Costa Rica se quedó fuera del listado, pese a haber sido titular en el cierre de la eliminatoria rumbo a United 2026.
Carlos Pineda - El volante del Sporting F. C. de la primera división de Costa Rica está teniendo un buen desempeño en el fútbol internacional, pero no le bastó para entrar en la convocatoria de Molina.
David Ruiz - El jugador del Inter Miami no ha tenido mucha participación con el equipo de la MLS y esto le habría costado su lugar en la "H".
José Mario Pinto - Fue uno de los jugadores más pedidos en el proceso de Rueda, pero no tuvo la participación esperada.
Antony "Choco" Lozano - Su lesión y mal momento con el Santos Laguna de México lo han marginado de la Selección Nacional de Honduras.
Romell Quioto - A pesar de estar encendido en Al Faysaly, donde ya lleva varios goles desde su llegada, tampoco fue tomado en cuenta por José Molina.
Yustin Abroleda - El colombiano, naturalizado hondureño, tuvo participación bajo el mando de Reinaldo Rueda, pero con la llegada del nuevo técnico quedó marginado de la Selección Nacional.
Eddie Hernández - El veterano delantero es el máximo goleador del Clausura 2026 de Liga Nacional, pero no le bastó para meterse en el listado de jugadores que enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo.
Alexy Vega - Otro de los habilidosos volantes y para muchos, considerado el mejor jugador de la Liga Nacional. Por el momento no estará en la Selección de Honduras.
SORPRESAS: Alex Naid Guity - El portero de la UPNFM es una de las grandes sorpresas en esta convocatoria. Le ganó el pulso a Luis "Buba" López.
Clinton Bennett - El defensor del Olimpia ha destacado y fue pieza clave para el campeonato Apertura 2025, donde los albos se coronaron campeones de Liga Nacional. Ahora sigue figurando y es uno de los mejores jugadores en la zona baja.
Darlin Mencía - El lateral izquierda de Montevideo Wanderers llega por primera vez a la Selección Mayor de Honduras.
Giancarlo Sacaza - Otro de los defensores que se ha ganado su lugar en la convocatoria de Honduras por su buen momento con el Motagua en Liga Nacional.
Kevin Guity - Otro de los jugadores del Olimpia que han logrado consolidarse y seguramente hará un buen trabajo en la Bicolor.
Leandro Padilla - El volante central que actualmente forma parte de la academia del Inter Miami en Estados Unidos, club donde continúa su proceso de formación junto a varios talentos juveniles del fútbol norteamericano y ya destacó con la Sub-17 nacional.
Exon Arzú - El atacante de Real España se espera que sea una de las opciones de gol en la delantera del equipo de José Francisco Molina.
Mike Arana - Tras brillar con la Selección Sub-17, ahora buscará ganarse un puesto en la Selección Mayor Nacional de Honduras.
Así queda la convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú en duelo amistoso en España.