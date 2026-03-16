Video en el que Welsy Vásquez dice que a los nacionalistas no les interesa el aumento de los combustibles es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula un video en redes sociales en el que Welsy Vásquez, delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, supuestamente afirma que a los cachurecos (simpatizantes del Partido Nacional) no les importa el aumento de los combustibles en Honduras. Sin embargo, el video es falso. Fue generado mediante inteligencia artificial (IA) a partir de una entrevista realizada a Vásquez en 2019, en la que no pronunció tales palabras. "Alos cachurecos no les importa que suba el combustible", dice la publicación compartida en Facebook el 14 de marzo de 2026.

Vásquez fue nombrada delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer y juramentada el 4 de marzo de 2025 en Casa Presidencial por el presidente Nasry Asfura, como parte de los nuevos nombramientos del Poder Ejecutivo. Asimismo, se desempeñó como diputada del Congreso Nacional por el departamento de Cortés durante tres períodos consecutivos, entre 2010 y 2022.

Video a partir de entrevista

Una búsqueda en Google con un fotograma clave de la secuencia viral permitió localizar el mismo fragmento en un video titulado “Esperamos una resolución favorable: Welsy Vásquez imputada en caso #ArcaAbierta”, publicado por el canal de YouTube de HCH Televisión Digital. La secuencia fue publicada el 1 de febrero de 2019. En ella, Welsy Vásquez se refiere a un fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras relacionado con el Caso Arca Abierta, que involucraba a diputados acusados de desviar fondos públicos destinados a proyectos sociales hacia cuentas privadas a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) en 2015.

En el clip, Vásquez aseguró: “Estamos con fe y confiando, primeramente en Dios, y también en la justicia hondureña. Quiero decirles que nos hemos amparado en la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional. Hemos venido a este juicio por la denuncia que ha presentado el Ministerio Público contra 21 personas y, por supuesto, hemos demostrado que no tenemos absolutamente nada que ver con el caso por el cual se nos ha denunciado”.

La excongresista agregó que “no nos hemos quedado con el dinero del pueblo; además, el pueblo ha visto los proyectos que hemos realizado. Se trajeron testigos de nuestra parte y un trabajo financiero que realizamos, junto con las pruebas correspondientes, para que el juez pueda constatar que no tenemos absolutamente nada que ver en el caso de malversación”. En los 1:33 minutos que dura la entrevista, Vásquez no hace ninguna referencia al aumento de los combustibles, lo que confirma que el video no guarda relación con la coyuntura actual.

Audio de IA

Un análisis realizado por EH Verifica detectó indicios del uso de inteligencia artificial en la creación del contenido. En primer lugar, la voz no presenta el timbre natural de Vásquez, según una comparación con otras intervenciones públicas. Además, carece de buena dicción: algunas palabras no se pronuncian correctamente y se observa repetición en el discurso. Asimismo, el movimiento de la boca no está sincronizado con las palabras emitidas y las arrugas del rostro permanecen prácticamente inalteradas mientras habla. EH Verifica examinó el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en la detección de voces generadas con inteligencia artificial. El análisis arrojó un puntaje de 1/100 que, según su escala, indica una alta probabilidad de que el audio haya sido creado digitalmente.

Además, la herramienta Hive Moderation señaló una probabilidad del 99.9% de que la voz haya sido generada mediante inteligencia artificial.