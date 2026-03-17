Imagen de diputados del Partido Nacional protestando por el aumento del precio de los combustibles es de 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra una fotografía de diputados del Partido Nacional vestidos con camisetas blancas con el mensaje: “No más impuestos a los combustibles”. El texto sobrepuesto en la imagen asegura que los congresistas protestan contra un supuesto aumento en el precio de los combustibles durante el gobierno de Nasry Asfura, en marzo de 2026. No obstante, la imagen no corresponde a un hecho reciente. En realidad, fue tomada en julio de 2022, cuando diputados nacionalistas realizaron una protesta en el Congreso Nacional para exigir la eliminación del impuesto a los combustibles. “Diputados protestan porque el pueblo ya no aguanta "la racha" en el precio de los combustibles”, dice literalmente en el texto sobrepuesto en el arte viral compartido en Facebook, desde el 16 de marzo de 2026.

Las tensiones en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos han presionado los mercados energéticos internacionales, provocando un alza en el precio del petróleo en las últimas semanas en Honduras y a nivel internacional. Uno de los puntos estratégicos es el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y cerca del 30% del gas natural licuado. Ante esta situación, el gobierno de Honduras asumirá el 50% del incremento en la gasolina súper y el diésel, lo que se traduce en aumentos de L3.12 y L5.80, respectivamente, a partir de la semana del 16 de marzo de 2026. En este contexto, algunos analistas en Honduras han planteado la posibilidad de eliminar temporalmente el impuesto de Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) aplicado a los combustibles, como una medida para mitigar el impacto de estos incrementos en el precio al consumidor.

Foto de 2022

Una búsqueda inversa de la imagen viral en Google Lens evidencia que no corresponde a un hecho reciente. La fotografía fue publicada originalmente el 5 de julio de 2022 por el medio Radio América Honduras en su cuenta oficial de Facebook. La imagen, que incluye la marca de agua del medio, fue difundida con la descripción: “Diputados del Partido Nacional en protesta en el Congreso Nacional piden eliminar el impuesto a los combustibles”.

En ese momento, legisladores de la bancada nacionalista llegaron al hemiciclo vestidos con camisas blancas con el lema “No más impuestos a los combustibles”, como parte de una protesta política por el aumento de los carburantes, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Otras publicaciones de ese mismo período también documentan la protesta. Por ejemplo, el medio Telesur Canal 33 compartió imágenes del mismo hecho en su página de Facebook, donde informó que la bancada del Partido Nacional exigía medidas para responder al impacto del incremento en los combustibles.