Manchester City remonta al Real Madrid para lograr la victoria en el Bernabéu

Madrid, España.- El Manchester City de Pep Guardiola saldó deudas del pasado con el Santiago Bernabéu y agravó la crisis del Real Madrid, remontando en su casa y castigando una mejoría insuficiente del equipo de Xabi Alonso, que mereció mejor fortuna en el primer acto y, sin Kylian Mbappé, mascó impotencia por falta de pegada en el segundo.
La incredulidad se instaló en los jugadores del Real Madrid camino del vestuario al descanso. Se habían enchufado mostrando una actitud de la que carecían.
Habían mordido en cada balón para minimizar a un Manchester City que volaba antes de su reencuentro con el Bernabéu. Desde el esfuerzo colectivo ante el mal fario, con siete bajas, seis defensivas, y su referente Mbappé mermado en el banquillo.
Todo en contra de Xabi Alonso al que, también la fortuna le dio la espalda cuando no lo merecía. Su planteamiento se imponía de inicio al de su maestro. Cambió dibujo y caras. Con Rodrygo caído a banda derecha y Gonzalo en punta. Ceballos al mando del juego. Fede Valverde de regreso a un lateral derecho que no debería abandonar.
El Real Madrid encontró equilibrio y las ganas hicieron el resto. Más vertical castigó con velocidad cada robo en una presión resucitada.
Nacía el partido cuando el árbitro ya había señalado un penalti sobre Vinícius. En el 1:43, derribado por Nunes tras el robo de Gonzalo. Corrigió el VAR el error de Clément Turpin. La falta era al borde del área. Servía para que Fede Valverde acariciase el gol con un golpeo que desvió un defensor. Rodilla en tierra de Donnarumma, al que sus deseos en décimas de segundo observando la trayectoria del balón se le concedieron cuando se marchó cerca del poste.
Las cartas estaban sobre la mesa. El deseo de balón del City topaba con el esfuerzo defensivo madridista. Robo y transiciones veloces. Dos toques de primeras y un pase perfecto pegado a banda derecha de Rodrygo, tenso a la llegada al área de Vinícius que perdonaba picando el balón a la duda de Donnarumma. La ocasión que un goleador jamás desperdicia.
El acierto lo puso Rodrygo para confirmar su resurrección. No podía ser en otra competición que no fuera la 'Champions', ni otro equipo que no fuera el City. El rival ante el que firmó su actuación de mayor brillantez con un doblete que impulsó una épica remontada y al Real Madrid a una nueva conquista de la 'orejona'. Atacó el espacio con velocidad, encontró el pase de Bellingham y de diestra, 32 partidos después, cruzaba su golpeo a la red. No marcaba desde el 4 de marzo. Lo celebró con un abrazo significativo con Xabi Alonso.
Era un premio merecido, el tan buscado punto de inflexión que necesita un equipo que no encuentra un rumbo fijo. El City no encontraba a Haaland y se levantaría explotando uno de los defectos del Real Madrid de Xabi Alonso, la defensa del balón parado. De un saque de esquina nació el empate en una acción impropia de Courtois. Gvardiol ganó el salto a Bellingham y su remate no lo blocó abajo Courtois, el balón muerto fue un regalo para el gol a placer de O'Reilly.
En ocho minutos, todo lo ganado a base de esfuerzo se desplomó como un castillo de naipes. Las malas noticias nunca llegan solas y a Xabi Alonso le cambió la cara cuando el VAR entraba de nuevo en escena para advertir al colegiado de un agarrón de Rüdiger a Haaland en zona de remate. El gigante noruego engañaba a Courtois en su lanzamiento de zurda. De la nada, el City había devuelto al Real Madrid a su realidad.
La energía, la entrega y el físico del primer acto era imposible de sostener en el segundo por un Real Madrid en el que fue creciendo la duda según aumentó la posesión del City. Añoró a su goleador, Mbappé, que ni calentó, y acusó la ausencia de su pegada. Sostenido en el partido por una doble parada de Courtois a Haaland y a Cherki en el rechace tras pedir Asencio que, agarrado en una falta lateral, se aplicase el mismo criterio que en su área. El VAR no entró.
Y pudo levantar el partido el Real Madrid antes de mascar impotencia en un nuevo arranque de raza. De Carreras en el inicio de jugada, con una descarga perfecta de Vinícius a la aparición de Rodrygo, que habilitaba a la llegada en carrera de Bellingham. En el encuentro con Donnarumma picó en exceso el golpeo en la definición y dejó escapar un momento clave a los 50 minutos.
Dio paso a los momentos de mayor comodidad del City. Cuando Bernardo Silva se adueña del balón, Doku saca su recital de regates, Cherki y Foden dañan con su movilidad. El Real Madrid sentía el peligro que conllevaba dar un paso adelante. El riesgo de ser goleado en su segunda derrota consecutiva en el Bernabéu y lo que ello conllevaría para Xabi Alonso.
Se salvó por una nueva parada salvadora de Courtois en un balón que saboreaba Haaland, al que no encontraron para poner la sentencia, y una mano abajo a Doku. Y restaba un último esfuerzo a la heroica, con Xabi hasta recuperando del ostracismo a Endrick para acabar con todo lo que tenía disponible. La diferencia en los cambios lo mostraban los jugadores del City que entraban: Reinjders, Savinho y Marmoush.
Solo quedaba un arranque de orgullo que murió en el desacierto de Vinícius en el remate. De cabeza a un centro de Rodrygo. De tijera tras un saque de esquina con el mismo pasador. El travesaño repelía el testarazo de Endrick al centro de Carreras con el City achicando balones hasta el último segundo, impidiendo en esta ocasión otra remontada de un Real Madrid que salvó el honor pero agrava su crisis de resultados. Dos triunfos en sus ocho últimos partidos, con dos derrotas en su casa consecutivas, dejan a Xabi Alonso al borde del abismo.
Ficha técnica:
1 - Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Endrick, m.79), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Brahim, m.67), Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo (Güler, m.58).
2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden (Reinjders, m.70); Cherki (Savinho, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.70).
Goles: 1-0, m.28: Rodrygo. 1-1, m.35: O'Reilly. 1-2, m.43: Haaland de penalti.
Árbitro: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Rüdiger (43), Rodrygo (87) y Carreras (88) por el Real Madrid; y a Foden (11), O'Reilly (76) y Bernardo Silva (90), junto al técnico Guardiola (82) por el Manchester City.
Previa
Por quinta temporada consecutiva asoma por el Santiago Bernabeú un duelo convertido en clásico a base de repetirse. El Manchester City que se reconstruye con el liderazgo siempre indiscutible de Pep Guardiola, que va recuperando una identidad definida, examina al Real Madrid de Xabi Alonso que la busca. Necesitado de un triunfo de grandeza para ganar tiempo y huir de una crisis que comienza a amenazar su puesto.
"Pep está por delante de su tiempo"; "No impone su filosofía, nos convence de ella"; "Uno de los motivos de fichar por el Bayern fue aprender de Guardiola".
Son frases de Xabi Alonso tras decidir cerrar su exitosa etapa como jugador del Real Madrid para cerrar su carrera en Alemania aprendiendo de Pep Guardiola. El alumno aventajado se enfrenta al maestro en un momento de máxima necesidad. El examen puede ser final.
Dos victorias en siete partidos ponen números al desplome del Real Madrid de Xabi. La imagen ofrecida ante el Celta, el día que trasladó todas sus dudas a un Santiago Bernabéu que dejó de ser fortaleza (0-2), plasmó su mal momento futbolístico.
Un equipo sin tensión competitiva. Tan carente de actitud defensiva como de juego. Lo que parecía un renacer con el gran partido de San Mamés, se convertía en espejismo. Los silbidos del madridismo a su equipo encienden las luces de alarma en la casa blanca.
En LaLiga ha pasado de aventajar en 5 puntos al Barcelona a sufrir una desventaja de 4 tras perder el liderato. Sumó 6 puntos de los últimos 15 en juego. Más estable es su situación en la Liga de Campeones con un solo borrón, la derrota con clara imagen de inferioridad en Anfield frente al Liverpool.
El resto -Olympique de Marsella, Kairat, Juventus y Olympiacos- los saldó con triunfos que le sitúan quinto en la liguilla, con la opción de acabar la fase entre los ocho primeros corrigiendo errores del curso pasado.
Con una larga lista de duelos de altura ante el City. Con intercambio de golpes y eliminaciones. Dos semifinales de grato recuerdo para cada club, como previo paso a la conquista del título de mayor prestigio, y dos victorias madridistas en los últimos precedentes, la eliminatoria entre gigantes que pasando hace un año de favoritos a medirse en una previa de acceso a octavos de final.
Se le suma sin temporadas sin cruzarse los cinco últimos años, un partido de menor trascendencia clasificatoria pero de importancia vital para Xabi Alonso.
Atenazado ya no solo por el mal de los días grandes, ganador solamente de un duelo de altura, el clásico y ante un Barcelona plagado de bajas de importancia.
Con derrotas con clara inferioridad ante el PSG en el Mundial de Clubes, Atlético de Madrid o Liverpool ya este curso. Necesita un Xabi un triunfo que se convierta en punto de inflexión y el panorama que tiene para buscarlo es desolador.
Castigado por las lesiones y con malas noticias que se suceden sin tiempo a digerir la anterior. Con seis de sus diez defensas lesionados. Sin lateral derecho por las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.
Con una nueva grave lesión de Éder Militao, que estará cuatro meses de baja, sumándose a la ausencia de centrales como Dean Huijsen y David Alaba. Sin Ferland Mendy ni Eduardo Camavinga. Y con la duda de Kylian Mbappé.
El jugador que sostiene al Real Madrid es duda para la gran cita en un momento de plenitud. A la fractura de un dedo de la mano ante el Celta le sumó un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le hace ser duda hasta el último momento.
Si juega, lo hará mermado. Y Xabi Alonso debe decidir si fuerza a su gran referente goleador (autor de de 25 de los 44 goles del Real Madrid), o busca variantes.
El Manchester City visita al Real Madrid en un buen momento. Después de meses de cábalas y experimentos, Pep Guardiola ya sabe lo que quiere de este equipo.
Vienen de tres victorias seguidas, más o menos convincentes contra Leeds United, Fulham y Sunderland, y con el equipo prácticamente al completo salvo las bajas de Rodrigo Hernández, Mateo Kovacic y la duda de John Stones.
Está claro que este es un City mucho mejor en la faceta ofensiva que en la defensiva y este último es su mayor problema. Les hizo dos goles el Newcastle United, otros dos el Bayer Leverkusen, otros dos el Leeds, cuatro el Fulham y solo dejaron la puerta a cero contra un Sunderland que tuvo un tiro al palo y falló un mano a mano. Josko Gvardiol y Ruben Dias no son los centrales más fiables del mundo, Matheus Nunes no es lateral derecho y Nico O'Reilly es mejor atacando que defendiendo.
Aunque Guardiola achaca esta endeblez atrás a la ausencia de Rodri, lesionado los últimos siete partidos por una lesión muscular. Al español aún le quedan "varias semanas" para estar de vuelta, lo que se une a la baja de Mateo Kovacic hasta principios de 2026.
Sin estos dos, Nico González ha tenido que asumir la responsabilidad del centro del campo. El gallego no tiene descanso desde el 31 de agosto.
En el once de Guardiola solo hay un nombre que baila, y es que tiene que decidir si quiere un equipo más creativo, con Rayan Cherki, autor de una preciosa rabona este fin de semana, como extremo derecho, o más controlador, con Tijjani Reijnders en el centro del campo y moviendo a Phil Foden, que lleva cinco goles en los últimos tres partidos, al extremo derecho.
Erling Haaland, pese a su fantástica temporada, con veinte goles entre Premier y Champions, solo ha marcado un gol en los últimos cinco partidos y nunca ha tenido grandes actuaciones contra el Real Madrid.