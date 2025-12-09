Tabla de posiciones Champions League: Barcelona respira y doble empate en la cima

Madrid, España.- Barcelona le remontó a Eintracht Frankfurt en la sexta jornada de la UEFA Champions League que comenzó a disputarse este martes, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Los culés comenzaron perdieron con un gol de Ansgar Knauff (21'​​​​​) y el encargado de darle vuelta al marcador fue el defensor Jules Koundé (50', 53') quien destrozó a los alemanes en tan solo tres minutos.

Con esta victoria, los dirigidos por Hansi Flick escalaron a la decimocuarta posición con 10 puntos en 6 partidos, quedando fuera de los primeros ocho lugares que clasifican directo a los dieciseisavos de final.