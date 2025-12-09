  1. Inicio
Tabla de posiciones Champions League: Barcelona respira y doble empate en la cima

El Real Madrid estará enfrentando mañana al Manchester City, de ganar, podría meterse entre los primeros tres de la tabla

  • 09 de diciembre de 2025 a las 15:35
Los Azulgranas se llevaron el triunfo con doblete de goles de Koundé.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- Barcelona le remontó a Eintracht Frankfurt en la sexta jornada de la UEFA Champions League que comenzó a disputarse este martes, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Los culés comenzaron perdieron con un gol de Ansgar Knauff (21'​​​​​) y el encargado de darle vuelta al marcador fue el defensor Jules Koundé (50', 53') quien destrozó a los alemanes en tan solo tres minutos.

Con esta victoria, los dirigidos por Hansi Flick escalaron a la decimocuarta posición con 10 puntos en 6 partidos, quedando fuera de los primeros ocho lugares que clasifican directo a los dieciseisavos de final.

Koundé salvó al Barcelona de hacer el ridículo ante Fráncfort en Champions League

En otro estadio, Liverpool derrotó en con lo justo a Inter de Milán, vigentes subcampeones de la Champions League. Los 'Reds' sacaron los tres puntos con gol desde el lanzamiento penal de Dominik Szoboszlai (88') y escalaron en la tabla de posiciones.

Copa del Rey: Real Madrid y Barcelona conocen su rivales en el certamen español

Los ingleses amargaron a los culés, ya que con su triunfo escalaron hasta la octava posición con 12 puntos en la clasificación, hasta el momento los ingleses estarían logrando el boleto directo a la siguiente fase sin tener que jugar el repechaje.

Tabla de posiciones Champions League

