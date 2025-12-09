  1. Inicio
  2. · Deportes

Copa del Rey: Real Madrid y Barcelona conocen su rivales en el certamen español

Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, entran por primera vez en la competición en esta ronda de dieciseisavos de final al quedar exentos de las dos anteriores

  • 09 de diciembre de 2025 a las 10:40
Copa del Rey: Real Madrid y Barcelona conocen su rivales en el certamen español

En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR.

 Foto: Cortesía.

Madrid, España.- Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club de Bilbao (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª), Talavera de la Reina (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª) son algunos de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, entran por primera vez en la competición en esta ronda de dieciseisavos de final al quedar exentos de las dos anteriores.En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.

Jornada 6 de la Champions League: Real Madrid ante duro rival y Barcelona busca escalar

En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.

Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre a excepción de la que juegue el Rayo Vallecano, que, al estar en Liga Conferencia, se celebrará el 6 de enero.

Eliminatorias de dieciseisavos de final

​​​​​Atlético Baleares (2ª RFEF) – Atlético de Madrid (1ª)

Guadalajara (1ª RFEF) – Barcelona (1ª)

Eldense (1ª RFEF) – Real Sociedad (1ª)

Talavera (1ª RFEF) – Real Madrid (1ª)

Real Murcia (1ª RFEF) – Betis (1ª)

Ourense (1ª RFEF) – Athletic Club de Bilbao (1ª)

Huesca (2ª) – Osasuna (1ª)

Cultural y Deportiva Leonesa (2ª) – Levante (1ª)

Deportivo (2ª) – Mallorca (1ª)

Albacete (2ª) – Celta de Vigo (1ª)

Mbappé se ausenta de entrenamiento de Real Madrid previo a juego de Champions

Real Sporting de Gijón (2ª) – Valencia (1ª)

Eibar (2ª) – Elche (1ª)

Real Racing Club de Santander (2ª) – Villarreal (1ª)

Burgos (2ª) – Getafe (1ª)

Granada (2ª) – Rayo Vallecano (1ª)

Alavés (1ª) – Sevilla (1ª)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias