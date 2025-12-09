Varias bajas y una sorpresa en convocatoria del Barcelona para partido ante Frankfurt

Barcelona, España.- Diecinueve semanas después de ser intervenido de una lesión lumbar, el portero Marc-André ter Stegen ha entrado en la convocatoria del Barcelona para recibir este martes (2:00 PM) al Eintracht de Frankfurt en la Liga de Campeones.

La presencia del meta alemán, que sustituye en la lista al portero del filial Eder Aller, es la principal novedad de una convocatoria en la que siguen siendo baja por lesión los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo y el defensa Ronald Araujo, este último alejado de la dinámica del primer equipo por un tema de salud mental.