Varias bajas y una sorpresa en convocatoria del Barcelona para partido ante Frankfurt

El FC Barcelona busca levantarse en Champions League ante el Eintracht de Frankfurt luego de caer ante el Chelsea en su ultima presentación

  • 09 de diciembre de 2025 a las 08:09
El FC Barcelona de Hansi Flick ya puede contar entre sus elegidos con Marc-André ter Stegen.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- Diecinueve semanas después de ser intervenido de una lesión lumbar, el portero Marc-André ter Stegen ha entrado en la convocatoria del Barcelona para recibir este martes (2:00 PM) al Eintracht de Frankfurt en la Liga de Campeones.

La presencia del meta alemán, que sustituye en la lista al portero del filial Eder Aller, es la principal novedad de una convocatoria en la que siguen siendo baja por lesión los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo y el defensa Ronald Araujo, este último alejado de la dinámica del primer equipo por un tema de salud mental.

El FC Barcelona recibe al Eintracht de Fráncfort alemán por la sexta fecha jornada de la Champions League en la cancha del Spotify Camp Nou.

Convocatoria del Barcelona

Porteros: Joan García, Szczesny, Ter Stegen

Defensores: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents

Mediocampistas: Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

