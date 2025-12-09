“Lo tienen arreglado”: Nasralla critica el escrutinio y abre la posibilidad de movilizaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, cuestionó este martes -9 de diciembre- el proceso de transmisión de resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y señaló una serie de irregularidades que, según afirmó, comprometen la transparencia del escrutinio.
Durante una conferencia de prensa, Nasralla aseguró que “el propio CNE confirmó que un técnico del proveedor ASD accedió a credenciales privilegiadas y las entregó desde un despacho interno del órgano electoral”.
Según dijo, esta acción constituiría “delito electoral” y podría acarrear fuertes sanciones legales para el responsable: "No sé si va a ser condenado a 45 años de cárcel, pero sus 20 años los tendrá".
Nasralla recalcó que no se trató de un ataque externo. “La vulnerabilidad nació desde adentro”, manifestó, al señalar que han identificado “mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos, inconsistencias en JSON (formato ligero y legible basado en texto para intercambiar datos estructurados entre sistemas, aplicaciones web y servidores) y registros que no debieron jamás ingresar al sistema”.
Nasralla también cuestionó las condiciones en las que se realizó la transmisión de datos. “Se transmitió con un sistema no protegido” y “técnicamente débil”, dijo, a la vez que sostuvo que “la transmisión no coincide con lo visto por el pueblo hondureño el 30 de noviembre”.
Asimismo, afirmó que el resultado reflejado en la plataforma permitió “resultados incompatibles con las actas físicas”, lo que, dejó al “pueblo hondureño burlado”.
Enfatizó en que los patrones detectados por su partido muestran “comportamientos que benefician al Partido Nacional (PN)”, que son quienes encabezan los resultados electorales.
Ante este escenario, Nasralla insistió en la necesidad de un proceso más profundo de verificación. “El único instrumento capaz de devolver certeza al proceso es el escrutinio físico y legal de las actas, ahí no hay margen para la manipulación”, expresó.
Cuestionó además el escrutinio especial que inicia este miércoles. “También lo tienen arreglado. Van a ser igualmente manoseadas y manipuladas”, sostuvo, y señaló, que el Partido Nacional tendría “el control del CNE a través de la compañía ASD”.
Nasralla añadió que se reunirá con las autoridades del Partido Liberal para “tomar las decisiones” necesarias y afirmó que “ya sabemos cómo nos están haciendo la trampa”.
Finalmente, indicó que considerarán el sentir de sus simpatizantes: “Tomando muy en cuenta lo que grita la población, que es salir a las calles”. No obstante, aclaró que esa decisión la tendrán que tomar los ejecutivos de PL.