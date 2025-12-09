“Lo tienen arreglado”: Nasralla critica el escrutinio y abre la posibilidad de movilizaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, cuestionó este martes -9 de diciembre- el proceso de transmisión de resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y señaló una serie de irregularidades que, según afirmó, comprometen la transparencia del escrutinio. Durante una conferencia de prensa, Nasralla aseguró que “el propio CNE confirmó que un técnico del proveedor ASD accedió a credenciales privilegiadas y las entregó desde un despacho interno del órgano electoral”. Según dijo, esta acción constituiría “delito electoral” y podría acarrear fuertes sanciones legales para el responsable: "No sé si va a ser condenado a 45 años de cárcel, pero sus 20 años los tendrá".

Nasralla recalcó que no se trató de un ataque externo. "La vulnerabilidad nació desde adentro", manifestó, al señalar que han identificado "mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos, inconsistencias en JSON (formato ligero y legible basado en texto para intercambiar datos estructurados entre sistemas, aplicaciones web y servidores) y registros que no debieron jamás ingresar al sistema". Nasralla también cuestionó las condiciones en las que se realizó la transmisión de datos. "Se transmitió con un sistema no protegido" y "técnicamente débil", dijo, a la vez que sostuvo que "la transmisión no coincide con lo visto por el pueblo hondureño el 30 de noviembre". Asimismo, afirmó que el resultado reflejado en la plataforma permitió "resultados incompatibles con las actas físicas", lo que, dejó al "pueblo hondureño burlado".