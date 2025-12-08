Shakira lanza piropo a Piqué y desata la locura entre sus seguidores: ¿Se reconciliaron?

Durante la charla, Shakira sorprendió con una reflexión muy sincera sobre lo que ha vivido desde 2022. "A veces pienso, incluso: '¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?', para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha".