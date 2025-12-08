Jornada 6 de la Champions League: Real Madrid ante duro rival y Barcelona busca escalar

Asimismo, el Bayern Múnich buscará recuperar la cima de la tabla de posiciones; los bávaros son terceros con 12 puntos, por debajo del Arsenal y PSG , y se enfrentarán al siempre complicado Sporting de Lisboa (11:45 AM).

Madrid, España.- La fecha 6 de la Champions League 2025-2026 arranca este martes 9 de diciembre con interesantes duelos. La jornada inicia con el duelo entre el Kairat vs Olympiacos (9:30 AM) y el Barcelona tendrá acción.

En otro de los interesantes duelos de este martes 9 de diciembre, el PSV recibirá al Atlético Madrid, mientras que el Barcelona tendrá al Frankfurt. Inter vs Liverpool también protagonizan otro intenso partido en la Liga de Campeones.

Para la jornada de este miércoles 10 de diciembre se vienen grandes partidos. El Leverkusen se pone a prueba con el Newcastle de la Premier League; el Benfica tendrá en casa al Napoli y, por su parte, el Athletic Club se medirá ante el poderoso PSG de Luis Enrique.

Sin embargo, el plato fuerte lo protagonizarán el Real Madrid vs Manchester City. El equipo de Xabi Alonso no pasa por un buen momento y con sus múltiples bajas, intentará dar el golpe en el Santiago Bernabeu, mismo escenario donde cayó el pasado domingo ante el sorpresivo Celta de Vigo (0-2).

La 'Casa Blanca', con su sube y baja de emociones, tendrá en casa a un optimista City de Guardiola que poco a poco se va levantando de la crisis que vivió. El duelo es este miércoles a las 2:00 PM (hora de Honduras) y se podrá ver por ESPN.