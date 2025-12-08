Kervin Arriaga la pasa mal en España: Levante volvió a caer y se hunde en la tabla de LaLiga

Pamplona, España.- Osasuna venció al Levante 2-0, rompiendo la racha sin triunfos desde el 3 de octubre, gracias a los goles de Víctor Muñoz y Rubén García en la primera mitad para asegurar tres puntos clave y devolver confianza al equipo y a Alessio Lisci. Osasuna salió muy enchufado, buscando tocar rápido y pisar área lo antes posible ante un Levante que también fue vertical, sabiendo de la importancia de un choque entre rivales directos. Tres llegadas rojillas en cinco minutos gracias a una presión asfixiante sobre el Levante.

Tal fue el empuje de los chicos de Lisci que el gol llegó en el minuto 13. Cabezazo de Víctor Muñoz anticipándose a su marcador en el segundo palo tras un centro sublime de Rubén García. La idea era clara, balones a banda y centros buscando a alguno de sus compañeros. Disparo de Iván Romero desde la medialuna del área que despejó bien Herrera a córner. Rubén García probó suerte desde fuera del área, encontrándola tras ese desvió de Brugué que engañó a Ryan, quien nada pudo hacer para detener el esférico. 2-0 cuando mejor estaba el Levante. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ryan realizó dos paradas de un nivel excelso a Víctor Muñoz y Budimir, sacando con el pie izquierdo el remate con la zurda del croata. Salvó a los suyos ante un Osasuna que quería sentenciar la cita.