Mbappé se ausenta de entrenamiento de Real Madrid previo a juego de Champions

Madrid, España.- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, no saltó al césped en la ciudad deportiva de Valdebebas, ausentándose del grupo en el entrenamiento previo al duelo europeo ante el Manchestr City, tras sufrir el domingo ante el Celta una rotura en el dedo anular de la mano izquierda.

Xabi Alonso no pudo contar con el máximo referente goleador del Real Madrid en la última sesión antes de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola ni con Eduardo Camavinga ni Dean Huijsen, que serán bajas para la cita europea del Santiago Bernabéu.