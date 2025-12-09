  1. Inicio
Mbappé se ausenta de entrenamiento de Real Madrid previo a juego de Champions

Xabi Alonso y el resto del Real Madrid no pudieron contar con el atacante Kylian Mbappé en el entrenamiento previo a juego ante Manchester City

  • 09 de diciembre de 2025 a las 08:30
El Real Madrid realizó último entrenamiento pensando en el Manchester City.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, no saltó al césped en la ciudad deportiva de Valdebebas, ausentándose del grupo en el entrenamiento previo al duelo europeo ante el Manchestr City, tras sufrir el domingo ante el Celta una rotura en el dedo anular de la mano izquierda.

Xabi Alonso no pudo contar con el máximo referente goleador del Real Madrid en la última sesión antes de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola ni con Eduardo Camavinga ni Dean Huijsen, que serán bajas para la cita europea del Santiago Bernabéu.

Mbappé guardó reposo el lunes, con recuperación tras dañarse el dedo anular de la mano izquierda en una acción del encuentro liguero ante el Celta, y el martes encendió las alarmas al no saltar junto al resto de sus compañeros al campo y quedarse en el interior de las instalaciones.

Xabi Alonso cuenta con las bajas seguras en Champions de los lesionados Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, a los que se sumarán Huijsen, que sigue sin entrenar con el grupo por un dolencia muscular en el muslo izquierdo, ni Camavinga, que ha empeorado del esguince de tobillo que sufre.

