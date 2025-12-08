Real Madrid es un hospital: Jugadores que tiene de baja por lesión ¿cuándo regresan?

El Real Madrid sigue recibiendo malas noticias, se ha sumado otro jugador a la lista de las bajas por culpa de las lesiones
Dani Carvajal sigue con su lesión de rodilla desde el 27 de octubre y regresaría a finales de enero tras ser intervenido quirúrgicamente.
Trent Alexander-Arnold tiene una lesión muscular desde el 04 de diciembre y tiene un previsto regreso apra principios de febrero
David Alaba sufre de una lesión en el gemelo, problema que tiene desde el 21 de noviembre y no tiene fecha de regreso
En cuanto a Dean Huijsen, desde el club aún no han emitido ningún parte médico, pero informan varios medios que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo.
Eduardo Camavinga fue convocado para el partido ante el Celta y el lunes tuvo malas sensaciones en el entrenamiento. Arrastra un esguince de tobillo sufrido el pasado miércoles en San Mamés, que complica su presencia ante el Manchester City en la Liga de Campeones tras un paso atrás inesperado.
Ferland Mendy sufre de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha desde el 02 de diciembre previsto regreso en enero.
Éder Militao se lesionó y sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y regresaría a principios de abril
Jude Bellingham sufrió un terrible golpe entre su ceja derecha en el juego ante Celta, pero ese no será problema para que esté ante el Manchester United.
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, sufrió ante el Celta de Vigo una rotura en el dedo anular de la mano izquierda, que no le impedirá jugar el miércoles ante el Manchester City
Por Champions League, el Real Madrid no tiene jugadores sancionados pero sí ante el Alavés por LaLiga, ante las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras sufridas vs. Celta.
Real Madrid arriesgará la condición de su atacante Mbappé para este importante choque contra el Manchester City.