¿Y Mbappé? Convocatoria de Real Madrid para partido ante Manchester City

El Real Madrid llega golpeado al juego ante Manchester City, a eso se le suma los siete jugadores que tiene de baja para este encuentro

  • 10 de diciembre de 2025 a las 10:28
El Real Madrid busca mostrar su poderío pese a todas sus bajas ante el City.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El delantero francés Kylian Mbappé figura en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la sexta jornada de la Liga de Campeones, con el dedo anular de la mano izquierda fracturado y tras ser revisado en la mañana del partido de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda tras un golpe.

Xabi Alonso ha facilitado la convocatoria que se suele hacer oficial un día antes del partido a sólo siete horas para el inicio del encuentro que arranca a las 2:00 PM en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY ONLINE

Pendiente de la evolución de Mbappé hasta última hora, el delantero francés es citado tras superar la prueba a la que se sometió en la mañana del miércoles en la Ciudad Real Madrid. Ahora, toca esperar a ver si mantiene su titularidad o arranca el encuentro en el banquillo.

Ante la plaga de bajas por lesión, con Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga en la enfermería, Alonso tira de la cantera y cita a los defensas Víctor Valdepeñas 'Valde' y Joan Martínez, más el centrocampista Jorge Cestero.

La lista de convocados del Real Madrid para la sexta jornada de la Liga de Campeones, partido que se afronta como una prueba de fuego después de la derrota en casa ante el Celta en LaLiga EA Sports (0-2) del pasado domingo, la integran:

Convocatoria de Real Madrid para enfrentar a Manchester City

. Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

. Defensas: Raúl Asencio, Rüdiger, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, Álvaro Carreras, Fran García.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Cestero, Arda Güler y Bellingham.

. Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

