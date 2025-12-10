  1. Inicio
Tabla de posiciones de Champions League: Real Madrid cae y se aleja de la cima

El Real Madrid no pudo en su última presentación como local ante el Manchester City por la Champions League

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:51
 Foto: EFE

Madrid, España.- Se ha disputado la sexta fecha de la Champions League 2025-26, la cual dejó muchos sorpresas en algunos de los resultados.

Uno de ellos fue la derrota en la cancha del estadio Santiago Bernabéu para el Real Madrid que comanda Xabi Alonso contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Xabi Alonso en la cuerda floja tras derrota como local frente al Manchester City

Equipos como el Arsenal que es dirigido técnicamente por Mikel Arteta Amatriain están la cima de la tabla de posiciones como únicos líderes luego de la goleada ante el Club Brujas de Bélgica.

Su mas cercano rival que es el Bayern Múnich se impuso como local 3-1 ante el Sporting Lisboa.

En las primeras ocho posiciones se encuentra como líder el Arsenal, luego el Bayern Múnicha, seguido por el campeón defensor PSG, el Manchester City es cuarto, seguido por Atalanta, Inter Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por su parte el FC Barcelona pese al triunfo ante el Frankfurt sigue lejos de los primeros puestos y está en la posición 15.

Tabla de posiciones de la Champions League

Tabla de posiciones de Champions League: Real Madrid cae y se aleja de la cima

La próxima fecha de la Champions League de la UEFA será el martes 20 y miércoles 21 de este mismo mes.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

