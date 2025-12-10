Tabla de posiciones de Champions League: Real Madrid cae y se aleja de la cima

Uno de ellos fue la derrota en la cancha del estadio Santiago Bernabéu para el Real Madrid que comanda Xabi Alonso contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Madrid, España .- Se ha disputado la sexta fecha de la Champions League 2025-26, la cual dejó muchos sorpresas en algunos de los resultados.

Equipos como el Arsenal que es dirigido técnicamente por Mikel Arteta Amatriain están la cima de la tabla de posiciones como únicos líderes luego de la goleada ante el Club Brujas de Bélgica.

Su mas cercano rival que es el Bayern Múnich se impuso como local 3-1 ante el Sporting Lisboa.

En las primeras ocho posiciones se encuentra como líder el Arsenal, luego el Bayern Múnicha, seguido por el campeón defensor PSG, el Manchester City es cuarto, seguido por Atalanta, Inter Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por su parte el FC Barcelona pese al triunfo ante el Frankfurt sigue lejos de los primeros puestos y está en la posición 15.