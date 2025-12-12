Listas 2,000 personas para realizar escrutinio especial de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con menos del 1% de las actas de cierre por divulgar en el sitio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que el escrutinio especial, es decir, el recuento de votos de las actas que presentan inconsistencias, podría iniciar el domingo 14 de diciembre. De las 19,167 actas de cierre, el CNE divulgó, hasta el momento, 19,052 actas, lo que representa un avance del 99.40% del total de las actas, restando un 0.60% por publicar en su portal web. De las 19,052 actas de cierre publicadas a nivel presidencial, 16,279 son correctas, o sea, que no se encontró en ellas alguna anomalía para que fueran objeto de una revisión especial, sin embargo, en 2,773 publicadas sí se encontraron irregularidades: un buen número de estas se someterán al escrutinio especial. Además de las 2,773 actas con inconsistencias, también se procesarán 115 pendientes de transmitir. Asimismo, hay aproximadamente 7,900 por revisar en el nivel legislativo y unas 2,400 de corporación municipal.

Inicio del escrutinio

Esta faceta del accidentado proceso electoral general del 30 de noviembre comenzaría el próximo domingo a las 7:00 de la mañana, según información que se manejó extraoficialmente desde el máximo ente electoral, aunque aún no está definida esa fecha y hora.

El inicio del escrutinio dependerá de varios factores no solo si se logra completar la divulgación del resto de las actas de cierre, que son 115, el 0.60% que falta. Además de eso, determinar cuántas y cuáles de las actas que registraron inconsistencias entrarán en el recuento. Eduardo Fuentes, codirector electoral del CNE, explicó a EL HERALDO, que para que dé inicio "también se tiene que determinar cuáles actas son las que van a ir a escrutinio especial, porque las que aparecen como inconsistentes no necesariamente todas van a ir, sino que van a pasar a un proceso de verificación; las que se puedan corregir y se corrijan de manera unánime por el pleno del consejero no van a ir". Aparte de eso, el pleno de magistrados del CNE deberá de definir y hacer la separación de las actas que serán objeto de una nueva revisión por cada nivel electivo y determinar el estado de estas.

"Hay unas que entraron irregularmente, por decir un ejemplo, no venían en la maleta, sino, que las traía el custodio, administrativo o de transporte, o venían en el kit tecnológico. Todas esas se revisan, se verifica la autenticidad, que sean actas originales, y se tiene que determinar por parte del pleno si se ingresan o no", arguyó Fuentes.

Acreditación de los partidos

Los cinco partidos políticos en contienda, llamados a participar en este escrutinio especial, ya casi han acreditado en su totalidad a sus representantes que conformarán la de Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). El Partido Nacional (PN), el Partido Liberal (PL), el partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) tendrán a 400 personas cada uno, las que los representarán en las JEVR para trabajar en el recuento de las actas.

Habrá dos turnos de 12 horas cada uno y en cada uno de los turnos estarán empleadas en esa tarea un total de 1,000 personas, 200 por cada partido político participante. La primera jornada de trabajo, sin importar el día en que pueda comenzar el escrutinio especial, iniciará a las 7:00 de la mañana y finalizará a las 7:00 de la noche de ese mismo día. De inmediato, el segundo grupo de 1,000 personas retomará las labores de conteo, y así sucesivamente, hasta terminar con las actas que hayan ingresado a esta fase especial del proceso electoral. La acreditación de estas 2,000 personas comenzó el jueves pasado, mediante una plataforma digital creada por el Consejo Nacional Electoral para este fin en específico. "Ya los partidos políticos casi en su totalidad han acreditado a los representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, aunque hay algunas ausencias. Procede entregarles su respectiva credencial", reveló Fuentes, al tiempo que recordó que estos deberán ser capacitados para desarrollar sus funciones en la JEVR. "Estimamos que pueda iniciar el día de mañana (sábado) y, si no, va a ser el domingo, pero todavía no se ha confirmado. Cuando esté confirmada la fecha y la hora, se va a informar oportunamente", concluyó el codirector del CNE.

Avances y amenazas

La consejera del CNE, Cossette López, informó la noche de este viernes sobre los avances para el desarrollo del escrutinio especial. López recordó que ya se aprobó el reglamento para el proceso, además de que los partidos políticos ya acreditaron al personal que participará en el reconteo. El órgano electoral avanzó ayer en la capacitación para los miembros de las JEVR y estaban en proceso de emisión las credenciales, detalló López. “Está por concluir —amplió la funcionaria— la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción, conforme al reglamento”. “Mientras sectores de los partidos políticos andan viendo conformación de directivas de Congreso, repartiéndose secretarías de Estado y pendientes solo de sus votos, hay quienes tenemos que luchar con riesgo personal y de vida, además de hacer el trabajo”, criticó. A su vez, denunció que la noche del jueves “autoridades policiales, sin ningún motivo, hicieron descender a las personas que iban en el vehículo que normalmente uso, los hicieron detener y les registraron hasta la comida que llevaban”. “Quienes de verdad delinquen, están usando su poder contra nosotras y anunciando en reuniones un gobierno de transición y convocatorias a elecciones en mayo”, denunció. Y concluyó: “¡Honduras merece resultados y alternancia pacífica de poder, seguimos trabajando con responsabilidad, transparencia y apego a la verdad del veredicto del pueblo!”

Inconsistencias