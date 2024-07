El emprendedor que limpiará las carreteras desde Ocotepeque hasta Choluteca

La historia de Arita no es como la de otros grandes empresarios que heredan o continúan legados, él viene “desde abajo” y conoce bien el lema de “las vacas flacas y las gordas”. En otras palabras, sabe lo que es tener y no tener.

“Me fui a finales de año, me acuerdo que me agarró mi cumpleaños en enero a bordo del tren, al final solo estuve trabajando un año. Me regresé y seguí como comerciante, también he sido motorista de las Naciones Unidas hemos hecho de todo”, recordó.

El ahora empresario reveló que tuvo la oportunidad de convertirse en ciudadano norteamericano pero rechazó esa propuesta porque su intención era regresarse y emprender en su propio negocio.