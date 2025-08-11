Detectan intensión de aumentar precio del pollo con notas falsas

Tegucigalpa, Honduras.- El pollo, base de platos emblemáticos como el “pollo chuco o con tajadas”, es uno de los alimentos más consumidos en Honduras. Por ello, cualquier anuncio de aumento en su precio genera rechazo generalizado. En las últimas semanas, surgieron notas en ferias y mercados de que la libra de pollo aumentaría dos lempiras. El incremento nunca se aplicó, pero la Dirección Nacional de Protección al Consumidor (DNPC) intervino al detectar notas falsas de la supuesta alza.

“Han surgido dos notas falsas, una en Tegucigalpa, en la feria de Villa Nueva y otra en San Pedro Sula, en el mercado Dandy. Los dos escritos decían que iba haber un incremento de dos lempiras a la libra de pollo”, detalló José Santos Cabrera, director de la DNPC. En San Pedro Sula, un comerciante aseguró que la supuesta nota le fue entregada por un comunicador. En el caso de Tegucigalpa, el mensaje iba dirigido al presidente de la feria de Villa Nueva y atribuía el alza a una empresa distribuidora, informó Cabrera.

“Se presentaron tres citaciones para las tres personas, una de Tegucigalpa y dos de San Pedro Sula. Estas personas incurrieron en dar una falsa noticia, con falsificación de documentos y especular en incrementos en la libra de pollo”, aseguró el director. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. EL HERALDO se comunicó con Rony Padilla, presidente de la Feria del Agricultor de la colonia Villa Nueva para conocer su versión de los hechos.