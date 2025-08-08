Familias recibirán huevos como ayuda alimentaria desde septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de septiembre, el Gobierno de Honduras comenzará a entregar huevos a familias de escasos recursos en Tegucigalpa y San Pedro Sula como parte del programa Bono Ganadero, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La medida busca paliar la inseguridad alimentaria en barrios y colonias vulnerables. En algunas zonas de la capital, un solo huevo cuesta entre cuatro y cinco lempiras en las pulperías, según testimonios de los vecinos.

Para responder a la demanda, la SAG informó que ha criado más de 130,000 aves de postura, cuya producción será destinada a sectores urbanos específicos en ambas ciudades.

Ángel Acosta, subsecretario de Ganadería, afirmó que la entrega forma parte de una estrategia más amplia. “Nosotros estamos dando respuestas. Nuestro objetivo es devolverle al pueblo lo que se había perdido y lo estamos logrando”, declaró.

La ayuda llega a estos sectores vulnerables en un periodo preelectoral, a tres meses y medio de que se lleven a cabo las elecciones generales donde Honduras escogerá a sus nuevas autoridades.