Familias recibirán huevos como ayuda alimentaria desde septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de septiembre, el Gobierno de Honduras comenzará a entregar huevos a familias de escasos recursos en Tegucigalpa y San Pedro Sula como parte del programa Bono Ganadero, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La medida busca paliar la inseguridad alimentaria en barrios y colonias vulnerables. En algunas zonas de la capital, un solo huevo cuesta entre cuatro y cinco lempiras en las pulperías, según testimonios de los vecinos.
Para responder a la demanda, la SAG informó que ha criado más de 130,000 aves de postura, cuya producción será destinada a sectores urbanos específicos en ambas ciudades.
Ángel Acosta, subsecretario de Ganadería, afirmó que la entrega forma parte de una estrategia más amplia. “Nosotros estamos dando respuestas. Nuestro objetivo es devolverle al pueblo lo que se había perdido y lo estamos logrando”, declaró.
La ayuda llega a estos sectores vulnerables en un periodo preelectoral, a tres meses y medio de que se lleven a cabo las elecciones generales donde Honduras escogerá a sus nuevas autoridades.
A nivel nacional, se prevé la distribución de más de 650 mil aves en el marco de la Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH) 2023-2043, diseñada por la ministra Laura Suazo.
La iniciativa ha generado expectativas, pero también tiene una petición clara de los ciudadanos. “Es buena la iniciativa, pero que sea donaciones para todos sin preferencias políticas, porque aquí todo es política y juegan con el hambre los pobres”, opinó Mauricio Hernández, vecino de la colonia Australia de Comayagüela.
Hernández también destacó el impacto económico que puede tener el programa. “Cada huevo vale de cuatro a cinco lempiras en las pulperías y esto será de gran beneficio”, expresó.
“Que me digan dónde entregarán para ir a hacer fila y traerme un cartón”, dijo Hernández, entre risas, mientras se mostraba esperanzado en poder acceder a este beneficio.