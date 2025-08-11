  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Iluminan puente a desnivel Bicentenario en el bulevar San Juan Bosco

Al menos 74 líneas de lámparas LED se instalaron a lo largo del puente Bicentenario de la capital. Las luces destellan 10 colores distintos que iluminan la estructura

  • 11 de agosto de 2025 a las 17:13
Iluminan puente a desnivel Bicentenario en el bulevar San Juan Bosco

Según la Gerencia de Movilidad Urbana, por esta estructura pasan alrededor de 16,000 vehículos todos los días, por lo que, un alto número de conductores que se benefician del proyecto.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel Bicentenario, ubicado en el bulevar San Juan Bosco del Distrito Central, ya cuenta con un nuevo sistema de iluminación que mejora la visibilidad para los conductores en horas nocturnas.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se instalaron 74 líneas de lámparas LED decorativas y funcionales para espacios abiertos.

Oscuridad en barrios de Tegucigalpa deja a capitalinos vulnerables a asaltos

Las barras que ahora iluminan el puente, lo hacen en 10 colores diferentes. Los tonos rosa, morados, verdes, amarillos y hasta rojos, que iliminan de extremo a extremo.

Javier Portillo, director de la Gerencia de Turismo de la comuna, aseguró que el objetivo de la iniciativa es “darle un toque de modernidad a los espacios públicos y que se miren más atractivos”.

Por parte de los conductores capitalinos, más allá de lo estético, la iluminación representa un alivio de tránsito, ya que, en altas horas de la noche tenían que manejar con mucha precaución y lentitud para no verse afectados por la oscuridad.

Iluminan tramo entre el IHSS del Barrio Abajo y puente Soberanía de Tegucigalpa

Este puente conecta desde la colonia Payaquí, hasta las cercanías del Centro Cívico Gubernamental (CCG), por lo que, es altamente transitado.

La estructura es utilizada por más de 16,000 vehículos cada día, según datos estadísticos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía.

Portillo informó que este proyecto se extenderá a otros puentes vehiculares de la capital e incluso, espacios públicos como calles y bulevares.

Falta de alumbrado público en puntos de taxi y buses aqueja a los usuarios

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias