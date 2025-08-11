Iluminan puente a desnivel Bicentenario en el bulevar San Juan Bosco

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel Bicentenario, ubicado en el bulevar San Juan Bosco del Distrito Central, ya cuenta con un nuevo sistema de iluminación que mejora la visibilidad para los conductores en horas nocturnas. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se instalaron 74 líneas de lámparas LED decorativas y funcionales para espacios abiertos.

Las barras que ahora iluminan el puente, lo hacen en 10 colores diferentes. Los tonos rosa, morados, verdes, amarillos y hasta rojos, que iliminan de extremo a extremo. Javier Portillo, director de la Gerencia de Turismo de la comuna, aseguró que el objetivo de la iniciativa es “darle un toque de modernidad a los espacios públicos y que se miren más atractivos”. Por parte de los conductores capitalinos, más allá de lo estético, la iluminación representa un alivio de tránsito, ya que, en altas horas de la noche tenían que manejar con mucha precaución y lentitud para no verse afectados por la oscuridad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.