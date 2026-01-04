Pareja de un poderoso empresario e hija de político: Quién es la familia de Delcy Rodríguez

Delcy Eloína Rodríguez Gómez no es una figura emergente, ya que su carrera ha estado definida por sus sólidos vínculos familiares. Hija de un político de la izquierda venezolana, hermana del principal estratega del chavismo y pareja de un poderoso empresario, así se rodea su familia.
Rodríguez pertenece a un núcleo familiar que ha ocupado cargos clave en el Estado venezolano durante las últimas dos décadas. Su trayectoria comenzó con su padre, un dirigente de la izquierda radical de los años 70.
Su padre fue Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido Liga Socialista. Rodríguez falleció en julio de 1976 mientras se encontraba detenido por las fuerzas de seguridad del Estado (DISIP). Los informes forenses de la época y sentencias posteriores confirmaron que su muerte fue producto de torturas durante los interrogatorios.
Su único hermano es Jorge Rodríguez Gómez, médico psiquiatra y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ha desempeñado cargos de alto nivel, incluyendo la vicepresidencia de la República, la alcaldía de Caracas y la rectoría del Consejo Nacional Electoral, siendo el principal estratega político del Gobierno.
Delcy Rodríguez no tiene hijos, según se conoció a través de sus registros biográficos oficiales y declaraciones públicas. Ha mantenido su vida privada bajo estricta reserva, limitando sus apariciones públicas casi exclusivamente a sus funciones como servidora del Estado.
Aunque no ha contraído matrimonio, diversas publicaciones la vinculan sentimentalmente con el empresario Yussef Abou Nassif Smaili, nombre que también aparece como su pareja en su registro de perfil en Wikipedia y otros medios.
Yussef Abou Nassif es un empresario venezolano de ascendencia libanesa. Su nombre aparece en registros mercantiles de diversas compañías, algunas de las cuales han sido beneficiadas con contratos públicos, incluyendo sectores de construcción y el suministro de alimentos para los programas estatales conocidos como CLAP.
Delcy y su hermano ha sido los principales negociadores del Gobierno venezolano en mesas de diálogo internacionales, lo que les ha otorgado un control directo sobre las políticas económicas y de reconocimiento exterior del país.
Fue formada como abogada en la Universidad Central de Venezuela y cuenta con especializaciones en Derecho Laboral cursadas en París, Francia. Su perfil profesional técnico le ha permitido estar como ministerios de Relaciones Exteriores y de Comunicación antes de llegar a la vicepresidencia.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.