Exmagistrados del TSE y exconsejeros del CNE rechazan ataques contra órganos electorales

El llamado de los exmagistrados extiende una advertencia a los poderes del Estado para que respeten la separación de funciones y actúen de acuerdo con los principios democráticos

  • Exmagistrados del TSE y exconsejeros del CNE rechazan ataques contra órganos electorales

    El documento enfatiza que “la democracia hondureña exige la existencia de autoridades electorales independientes y libres de presiones políticas o judiciales”.

     Foto: Archivo| EL HERALDO
  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:58

Tegucigalpa, Honduras.- Exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestaron en un comunicado su preocupación por el "ataque sistemático” que, según denuncian, sufren actualmente las autoridades de los órganos electorales.

El documento apunta a una tendencia de "politización" de la justicia, la judicialización de lo electoral y acciones intimidatorias, dirigidas a quienes ejercen funciones constitucionales para garantizar la integridad electoral.

"La democracia hondureña exige la existencia de autoridades electorales independientes y libres de presiones políticas o judiciales, en contraposición a las recomendaciones de las misiones de avanzada de observación electoral de la OEA y de NDI", denuncian.

Documentos presentados por exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electora y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral.

Documentos presentados por exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electora y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral.

 (Foto: Cortesía )

Advierten del uso del aparato estatal para presionar, desacreditar o coaccionar a autoridades del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) constituye una amenaza “directa al orden constitucional, al pluralismo político y a la voluntad popular”.

Demandan el cese de “toda forma de persecución, hostigamiento o presión política contra autoridades del CNE y del TJE” y enérgicamente rechazan “cualquier injerencia en el funcionamiento autónomo de los órganos electorales constitucionales” por parte del Ministerio Público o cualquier otra institución estatal.

CSJ nombra tribunal para conocer proceso contra magistrados del TJE

Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional —a las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea— para que acompañen y vigilen el proceso electoral hondureño “con el fin de evitar un retroceso institucional que comprometa la estabilidad del sistema democrático”.

Lo anterior es ante las recientes informaciones sobre denuncias de magistrados del TJE, Miriam Barahona y Mario Flores, quienes señalan amenazas, allanamientos e incautación de documentos como parte de una campaña de presión política.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más