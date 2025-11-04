Exmagistrados del TSE y exconsejeros del CNE rechazan ataques contra órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestaron en un comunicado su preocupación por el "ataque sistemático” que, según denuncian, sufren actualmente las autoridades de los órganos electorales.

El documento apunta a una tendencia de "politización" de la justicia, la judicialización de lo electoral y acciones intimidatorias, dirigidas a quienes ejercen funciones constitucionales para garantizar la integridad electoral.

"La democracia hondureña exige la existencia de autoridades electorales independientes y libres de presiones políticas o judiciales, en contraposición a las recomendaciones de las misiones de avanzada de observación electoral de la OEA y de NDI", denuncian.