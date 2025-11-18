Cohep: La democracia no es negociable y se defiende participando

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a las elecciones generales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió ayer un manifiesto en el que se enfatizó que la democracia no es negociable y que se defiende participando en las urnas.
"Reafirmamos con solemnidad: la democracia no es negociable. Es el cimiento sobre el cual descansa toda posibilidad de progreso económico y social en Honduras", subraya el documento.
Añade que "convocamos a todos los hondureños —sin importar su preferencia política, origen social, o su región— a participar masivamente en las urnas. Cuando la mayoría vota, gana Honduras. La democracia se defiende participando".
El sector privado consideró que el país enfrenta una encrucijada en la actualidad al presenciar decisiones de política pública que alejan a Honduras de sus principales socios comerciales y lo acercan a modelos económicos que han fracasado en otras latitudes.
En la sede del Cohep se reunieron ayer los presidentes de sus organizaciones miembros, quienes junto a los directivos de la iniciativa privada elaboraron la declaración que fue transmitida por distintos medios de comunicación.
No es lujo
"La seguridad jurídica no es un lujo empresarial; es un derecho ciudadano. Cuando las reglas cambian arbitrariamente, cuando los contratos no se respetan, cuando la predictibilidad desaparece, no solo sufre la inversión: sufren las familias, desaparece el empleo, se amplía la pobreza", sostiene el brazo técnico-político del sector empresarial hondureño en el documento.
Detalla que el Estado de derecho que debe tener el país es aquel donde las leyes sean claras, estables y aplicadas sin excepción; los derechos de propiedad y los contratos sean respetados; la administración pública actúe con transparencia y debido proceso, incluyendo que las empresas puedan planificar el futuro con certeza.
"La generación de empleo formal no es un acto de caridad empresarial, sino una inversión en estabilidad social", insistió el Cohep al próximo gobierno que será electo mediante la voluntad popular expresada el próximo 30 de noviembre.
Seguridad jurídica, simplificación administrativa, infraestructura moderna, clima de negocios predecible hasta alianzas estratégicas se requieren para que las empresas generen empleo formal, destacó el pronunciamiento.
Llamado
A dos instituciones responsables del proceso electoral, así como a los actores políticos el Cohep hizo un llamado firme y respetuoso.
Mantener su independencia técnica y que actúe libre de presiones políticas, se exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que la legitimidad de los comicios dependerán de su profesionalismo.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la empresa privada pidió limitarse estrictamente a su función constitucional de apoyo logístico y resguardo, sin ninguna injerencia en decisiones o resultados.
A aceptar los resultados electorales se instó a los actores políticos, ya que al hacerlo se respeta la democracia.