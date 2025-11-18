Cohep: La democracia no es negociable y se defiende participando

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a las elecciones generales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió ayer un manifiesto en el que se enfatizó que la democracia no es negociable y que se defiende participando en las urnas.

"Reafirmamos con solemnidad: la democracia no es negociable. Es el cimiento sobre el cual descansa toda posibilidad de progreso económico y social en Honduras", subraya el documento.

Añade que "convocamos a todos los hondureños —sin importar su preferencia política, origen social, o su región— a participar masivamente en las urnas. Cuando la mayoría vota, gana Honduras. La democracia se defiende participando".

El sector privado consideró que el país enfrenta una encrucijada en la actualidad al presenciar decisiones de política pública que alejan a Honduras de sus principales socios comerciales y lo acercan a modelos económicos que han fracasado en otras latitudes.

En la sede del Cohep se reunieron ayer los presidentes de sus organizaciones miembros, quienes junto a los directivos de la iniciativa privada elaboraron la declaración que fue transmitida por distintos medios de comunicación.