Inversión, competitividad y empleos en riesgo al mantener 10% de arancel

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los Estados Unidos de América es el principal socio comercial para el país, la aplicación de un arancel desalienta las inversiones existentes hasta futuras e impacta directamente en la competitividad ante el resto de naciones de Centroamérica. Así lo coincidieron ayer empresarios y sectores económicos debido a la falta de un acuerdo promovido a nivel gubernamental que reduzca o excluya a Honduras del gravamen del 10% relacionada a la determinación adoptada por Donald Trump. Guatemala y El Salvador son los únicos países que concretaron una declaración conjunta sobre el marco para el acuerdo de comercio recíproco con la nación del norte de América y que está pendiente que se suscriba. Además, alcanzaron el mismo convenio Argentina al igual que Ecuador. Desde el gobierno de turno anunciaron que se buscaría dialogar con las autoridades estadounidenses para negociar la disminución o no imposición de la política arancelaria de Trump, sin embargo, se desconoce a la fecha si hubo acercamientos y sus alcances. El 46.2% de las exportaciones hondureñas equivalentes a $3,986.8 millones se concentraron hacia los Estados Unidos a agosto, según reportes del Banco Central de Honduras (BCH).

Impacto

De acuerdo con estimaciones preliminares del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el impacto por conservar el referido arancel se vería reflejado en la pérdida de 145,000 empleos directos y más de 525,000 fuentes de trabajo indirectas. En el rubro de la producción de azúcar el desempleo afectaría al menos 200,000 personas, indicó el director ejecutivo de la iniciativa privada, Armando Urtecho. Sostuvo que "lamentablemente no supieron negociar, prefirieron aliarse con los enemigos de los Estados Unidos y por eso nos castigan con ese 10% manteniéndoselo para Honduras". Otro sector que se pronunció fueron los exportadores de café al ser EE UU el principal comprador del producto agrícola en América. "En la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh) vemos con profunda preocupación la reciente decisión de Estados Unidos de otorgar cero aranceles al café proveniente de Guatemala y El Salvador, mientras que el café hondureño continuará enfrentando un arancel del 10%", se indica en el comunicado emitido. Destaca que "esta medida coloca a nuestros productores y exportadores en una seria desventaja competitiva, afectando directamente la capacidad de Honduras para competir en igualdad de condiciones en uno de nuestros mercados más importantes". La organización instó a las autoridades nacionales como también a los aliados comerciales en la búsqueda de mecanismos que garanticen condiciones justas, promuevan la protección de la competitividad del café catracho y aseguren el bienestar de miles de familias que dependen de este rubro.

Desventaja