El Cohep exhorta a los jóvenes a acudir a las urnas masivamente el 30N

Tegucigalpa, Honduras-. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) desarrolló este martes un diálogo con estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y el valor del voto en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El encuentro formó parte de la campaña “Tu Voto Construye Honduras”, mediante la cual la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, destacó ante los estudiantes la importancia de ejercer el sufragio como pilar de la democracia.

“Nuestro país todavía goza de libertad porque podemos expresarnos, practicar nuestra fe y emprender nuestros negocios, y esto es posible gracias a la democracia”, expresó Gallardo durante su intervención.

Asimismo, resaltó que la democracia requiere ciudadanos comprometidos, señalando que un sistema democrático sólido permite “vivir en paz, resolver diferencias mediante el diálogo y cambiar gobiernos a través de elecciones libres y transparentes”.

Gallardo destacó que estas elecciones serán especialmente relevantes, ya que más de 800,000 jóvenes hondureños podrán ejercer su derecho al voto por primera vez.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Los derechos solo valen cuando se ponen en práctica”, enfatizó la ingeniera, al tiempo que llamó a una participación masiva, informada y responsable para fortalecer las instituciones democráticas y reducir los temores sobre posibles fraudes electorales.

La líder empresarial subrayó también la necesidad de que los programas de gobierno incluyan temas prioritarios como la seguridad ciudadana y la protección de la propiedad privada, factores que influyen directamente en la percepción internacional y en la atracción de inversiones.

Recordó que, recientemente, en Colón se registraron invasiones violentas de propiedades privadas, mientras que en Trujillo se registraron aumentos en los índices de inseguridad y criminalidad, hechos que —según dijo— “transmiten una mala imagen del país ante la comunidad extranjera y desincentivan la inversión nacional y foránea”.

Aseguró que la creciente participación de casi un millón de jóvenes representa un cambio generacional determinante para Honduras, al convertir a la juventud en un actor clave en la construcción de una sociedad más democrática y participativa.

La forma en que los jóvenes aptos para votar decidan ejercer su participación electoral puede transformar y reforzar la democracia del país, instó.