Cohep plantea convenio tripartito con el CNE para cubrir el anticipo del transporte

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) envió una propuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para cubrir el anticipo solicitado por las empresas de transporte que brindarán el servicio de traslado del material electoral. Debido a los inconvenientes registrados con la empresa que prestó el servicio el pasado 9 de marzo, las compañías que han participado en la nueva licitación han establecido como condición el pago anticipado del 50%. Mediante el oficio No. 740-11-25-DE, suscrito por Armando Urtecho López en su condición de director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la propuesta señala que “con el propósito de no poner en riesgo la logística y distribución del material electoral, y en aras de asegurar la transparencia y continuidad del proceso, el Cohep manifiesta su voluntad de realizar el pago anticipado que corresponda a la empresa transportista adjudicada, exclusivamente para facilitar la suscripción y ejecución del contrato respectivo”.

El documento también plantea que, para tal efecto, se suscriba un convenio de colaboración tripartito entre el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la empresa transportista ganadora de la licitación, en el cual se establezca que el Cohep efectuará el desembolso del anticipo correspondiente. "Una vez que la empresa transportista reciba los fondos correspondientes al pago por parte del CNE conforme a los términos del contrato, se reintegrará dichos valores al Cohep y que fueron pagados en forma anticipada para la prestación de los servicios", cita el documento. Asimismo, el oficio detalla que "el Cohep no asumirá responsabilidad alguna en relación con las instrucciones, supervisión y ejecución del contrato, las cuales corresponderán en todo momento al CNE, lo único que se requiere es que se notifique una vez que el pago haya sido realizado". A pocos días de haberse iniciado un proceso de contratación expedito, trascendió desde el interior del órgano electoral que la licitación, en la que la empresa Laso presentó su oferta, podría ser declarada desierta. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.