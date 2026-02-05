Barcelona prepara juego ante Mallorca con ausencia de cuatro jugadores

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos tras el choque copero en Albacete sin la presencia de Raphael Dias Belloli 'Raphinha', que apunta a baja para el choque liguero de este sábado ante el Mallorca (9:15 AM).

El brasileño sufre una sobrecarga en el adductor de la pierna derecha, que ya le impidió jugar ante los manchegos, y Flick aseguró al respecto que el delantero tenía que ir poco a poco en su regreso al equipo después de una serie de problemas físicos en este inicio de curso.

Además de Raphinha, también están de baja Pedri, Christensen y Gavi, quien apura sus últimas semanas de recuperación, después de que a finales de mes se cumplan cinco meses de su intervención en el menisco.

En la sesión de este jueves, que se celebró bajo una fina lluvia, tomaron parte los jugadores del filial Emilio Bernad y Tommy Marqués.

El equipo volverá a entrenarse este viernes y Flick ofrecerá la habitual rueda de prensa prepartido.