¿Lo hizo mejor? Itatí Cantoral le lleva serenata a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México, México.- Cada 12 de diciembre suele dejar imágenes conocidas y otras que despiertan atención por razones distintas. En esta ocasión, la presencia recurrente de Itatí Cantoral acaparó reflectores. Como cada año, la actriz acudió a la Basílica de Guadalupe para expresar su devoción a la Virgen del Tepeyac. Lo hizo acompañada por su hermano José Cantoral y por su hija María Itatí, con quienes llevó una serenata durante las celebraciones guadalupanas. La participación incluyó el estreno del tema "Virgencita morena", interpretado en el marco de la transmisión especial de Telemundo de "Las mañanitas a la Virgen".

La canción fue concebida específicamente para esta fecha y marcó la primera ocasión en la que los tres integrantes de la familia coincidieron en un mismo número musical en este contexto.

El nombre de Cantoral volvió a circular con fuerza en redes sociales, donde cada diciembre reaparece su versión de "La Guadalupana", grabación que se viralizó en 2016 y que desde entonces se asocia con la conmemoración mariana.

En años recientes, la actriz y cantante había alternado a sus acompañantes, primero con su hija y luego con su hermano. En entrevista con la cadena anfitriona, la protagonista de "Hasta que el dinero nos separe" explicó el sentido personal de esta tradición familiar y afirmó que "es un momento único para nosotros, para la familia poder cantarla a la Virgen, para mí es algo maravilloso, yo soy muy devota de la Virgen, nosotros somos muy devotos de la Virgen, gracias a mi padre y a mi madre, que nos hicieron muy devotos a la Virgen de Guadalupe”. También compartió que su vínculo con la Virgen está marcado por experiencias que considera determinantes y señaló: “Me ha cumplido muchos milagros y para mí es un placer poder estar todos los años adentro de la Basílica, en un lugar tan especial y poder cantarle a ella, la verdad ojalá Dios me dé la dicha de hacerlo todos los años, porque es un momento mágico, único, un momento de agradecimiento de todas las cosas hermosas que nos ha dado a la familia”. Durante la interpretación, cada integrante dedicó un mensaje. María Itatí expresó: “Virgencita, te pido por nuestras familias, ayúdanos a comunicarnos mejor, que nuestros lazos sean mas fuertes cada día”. La actriz añadió: “No nos sueltes de tu mano, enséñanos a perdonar, para dejar el rencor en el pasado”. Mientras que el hermano Cantoral cerró con: “Únenos virgencita, que a pesar de que pensemos diferente, todos somos Guadalupanos, todos llevamos tu imagen muy dentro, muy dentro del corazón”.