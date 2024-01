Se trataba de la familia Benítez-Guzmán; padres, hija y nieto que juntos acudieron a cumplir su palabra de agradecimiento por recuperar de difíciles enfermedades a lo mayores de esta familia.

El núcleo es Estela Guzmán, Óscar Benítez, Nadia Benítez y Matías Benítez.

“Mi mamá hace un año tuvo una caída, a raíz de eso se fracturó la cervical C4, ella no podía hablar, no podía caminar estaba en total estado vegetal. Me decían que por la fractura que tiene no iba a poder moverse, si la operaban iba a quedar igual o peor. Ella se encomendó a la Virgen y ahora anda caminando”, dijo Nadia Benítez, hija de doña Estela.