Navidad entre empujones: peleas de capitalinos se viralizan en redes sociales

La apertura navideña ha estado marcada por empujones y puñetazos entre hondureños, varias escenas ya se han viralizado en redes sociales

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 13:13
1 de 10

Desde el inicio de la semana, los hondureños comenzaron con los preparativos para las celebraciones navideñas; sin embargo, para algunos, estas festividades no han sido motivo de paz y armonía, pues varias situaciones han derivado en discusiones y hasta agresiones físicas.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Escenas de hondureños golpeándose entre sí, jalándose el cabello e intercambiando insultos se han viralizado en redes sociales durante los últimos días, especialmente en la capital del país.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Algunos usuarios han calificado estos hechos como parte del “calor de la Navidad”, mientras que otros simplemente los han tomado con humor.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Comentarios como “somos bien expresivos los capitalinos”, “feliz Navidad” y “así es el espíritu navideño en Tegucigalpa” abundan en las publicaciones.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Cabe destacar que la mayoría de las peleas se han registrado en Tegucigalpa y Comayagüela, donde los incidentes han sido captados en video y compartidos ampliamente en plataformas digitales.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Hace apenas unas horas se viralizó el disturbio más reciente: una acalorada discusión entre dos conductores que terminó en golpes a plena vía pública.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Uno sobre otro, los hombres se propinaron puñetazos y empujones en medio de la calle, mientras decenas de vehículos permanecían detenidos a la espera de que la pelea concluyera para poder continuar su camino.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Otro altercado que circuló en redes ocurrió hace algunos días en el estacionamiento de un supermercado, donde dos mujeres se enfrentaron físicamente.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Ambas comenzaron a jalonearse del cabello y a empujarse entre los vehículos estacionados, hasta quedar tiradas sobre el pavimento ante la mirada de varios testigos.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Hasta el momento se desconocen las causas de estas discusiones; sin embargo, resulta evidente que el ambiente previo a la Navidad, el Año Nuevo y hasta la declaratoria de elecciones generales, ha alterado los ánimos de algunos hondureños, especialmente en la capital.

 Foto: Cortesía
