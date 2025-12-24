Navidad entre empujones: peleas de capitalinos se viralizan en redes sociales

Desde el inicio de la semana, los hondureños comenzaron con los preparativos para las celebraciones navideñas; sin embargo, para algunos, estas festividades no han sido motivo de paz y armonía, pues varias situaciones han derivado en discusiones y hasta agresiones físicas.
Escenas de hondureños golpeándose entre sí, jalándose el cabello e intercambiando insultos se han viralizado en redes sociales durante los últimos días, especialmente en la capital del país.
Algunos usuarios han calificado estos hechos como parte del “calor de la Navidad”, mientras que otros simplemente los han tomado con humor.
Comentarios como “somos bien expresivos los capitalinos”, “feliz Navidad” y “así es el espíritu navideño en Tegucigalpa” abundan en las publicaciones.
Cabe destacar que la mayoría de las peleas se han registrado en Tegucigalpa y Comayagüela, donde los incidentes han sido captados en video y compartidos ampliamente en plataformas digitales.
Hace apenas unas horas se viralizó el disturbio más reciente: una acalorada discusión entre dos conductores que terminó en golpes a plena vía pública.
Uno sobre otro, los hombres se propinaron puñetazos y empujones en medio de la calle, mientras decenas de vehículos permanecían detenidos a la espera de que la pelea concluyera para poder continuar su camino.
Otro altercado que circuló en redes ocurrió hace algunos días en el estacionamiento de un supermercado, donde dos mujeres se enfrentaron físicamente.
Ambas comenzaron a jalonearse del cabello y a empujarse entre los vehículos estacionados, hasta quedar tiradas sobre el pavimento ante la mirada de varios testigos.
Hasta el momento se desconocen las causas de estas discusiones; sin embargo, resulta evidente que el ambiente previo a la Navidad, el Año Nuevo y hasta la declaratoria de elecciones generales, ha alterado los ánimos de algunos hondureños, especialmente en la capital.