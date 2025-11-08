  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala

Durante la presentación de "Mentiras, el musical", Itatí Cantoral habló por primera vez en años sobre su relación con el actor Alexis Ayala

  • 08 de noviembre de 2025 a las 10:28
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
1 de 12

Durante la conferencia de prensa de "Mentiras, el musical", Itatí Cantoral sorprendió al evocar una etapa poco conocida de su vida personal, La actriz habló del vínculo sentimental que sostuvo en los noventa con Alexis Ayala, cuando ambos gozaban de un ascenso fulgurante en la televisión mexicana.

 Foto: Cortesía | Las Estrellas
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
2 de 12

La antagonista de "María la del Barrio" recordó que su relación con el actor fue significativa y que incluso estuvieron a punto de llegar al altar.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
3 de 12

La diferencia de edad, cercana a los diez años, nunca representó un obstáculo para la pareja.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
4 de 12

“Siempre convivo con mis padres. Me pidió matrimonio rapidísimo, estuve comprometida, tuve mi vestido de novia, y no se dio. Fue un hombre muy bonito, muy respetuoso”, compartió Cantoral ante los medios.

 Foto: Instagram | @itatic_oficial
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
5 de 12

Las declaraciones de la actriz reavivan un episodio del pasado que vuelve a tomar relevancia tras los señalamientos que en meses recientes surgieron contra Ayala durante su participación en "La Casa de los Famosos México".

 Foto: Instagram | @itatic_oficial
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
6 de 12

En aquel momento, una expareja del intérprete lo acusó públicamente de violencia, hecho que el actor negó de manera tajante al salir del reality.

 Foto: Instagram | @itatic_oficial
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
7 de 12

Ante las preguntas sobre si ella vivió alguna situación similar, Cantoral fue directa al descartar cualquier tipo de agresión durante su noviazgo con el protagonista de "Amarte es mi pecado".

 Foto: Instagram | @itatic_oficial
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
8 de 12

“Realmente Alexis me llevaba nueve años, de todas formas es, a lo mejor, una diferencia de edad grande, pero fue muy respetuoso, fue un gran novio”, señaló.

 Foto: Instagram | @alexisayala
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
9 de 12

Con la serenidad que caracteriza su discurso, la actriz añadió: “No sufrí maltrato, o sea, no sufrí violencia".

 Foto: Instagram | @itatic_oficial
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
10 de 12

"No sufrí más que una desilusión amorosa. Creo que fue, sí, mi primera desilusión amorosa fue Alexis Ayala, pero fueron cosas de pareja, no congeniamos”, aclaró

 Foto: Instagram | @alexisayala
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
11 de 12

Aunque la relación no prosperó, las palabras de Cantoral despejan cualquier duda sobre su experiencia junto al actor.

 Foto: Instagram | @alexisayala
¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala
12 de 12

Confirmando que su historia, pese al desenlace, fue una etapa marcada por el respeto mutuo.

 Foto: Instagram | @alexisayala
Cargar más fotos