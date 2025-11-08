¿Sufrió violencia en la relación? Itatí Cantoral revela detalles de su romance con Alexis Ayala

Durante la conferencia de prensa de "Mentiras, el musical", Itatí Cantoral sorprendió al evocar una etapa poco conocida de su vida personal, La actriz habló del vínculo sentimental que sostuvo en los noventa con Alexis Ayala, cuando ambos gozaban de un ascenso fulgurante en la televisión mexicana.
La antagonista de "María la del Barrio" recordó que su relación con el actor fue significativa y que incluso estuvieron a punto de llegar al altar.
La diferencia de edad, cercana a los diez años, nunca representó un obstáculo para la pareja.
“Siempre convivo con mis padres. Me pidió matrimonio rapidísimo, estuve comprometida, tuve mi vestido de novia, y no se dio. Fue un hombre muy bonito, muy respetuoso”, compartió Cantoral ante los medios.
Las declaraciones de la actriz reavivan un episodio del pasado que vuelve a tomar relevancia tras los señalamientos que en meses recientes surgieron contra Ayala durante su participación en "La Casa de los Famosos México".
En aquel momento, una expareja del intérprete lo acusó públicamente de violencia, hecho que el actor negó de manera tajante al salir del reality.
Ante las preguntas sobre si ella vivió alguna situación similar, Cantoral fue directa al descartar cualquier tipo de agresión durante su noviazgo con el protagonista de "Amarte es mi pecado".
“Realmente Alexis me llevaba nueve años, de todas formas es, a lo mejor, una diferencia de edad grande, pero fue muy respetuoso, fue un gran novio”, señaló.
Con la serenidad que caracteriza su discurso, la actriz añadió: “No sufrí maltrato, o sea, no sufrí violencia".
"No sufrí más que una desilusión amorosa. Creo que fue, sí, mi primera desilusión amorosa fue Alexis Ayala, pero fueron cosas de pareja, no congeniamos”, aclaró
Aunque la relación no prosperó, las palabras de Cantoral despejan cualquier duda sobre su experiencia junto al actor.
Confirmando que su historia, pese al desenlace, fue una etapa marcada por el respeto mutuo.