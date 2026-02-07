  1. Inicio
El Estadio Mágico González vibra con Shakira: canto al unísono y baile colectivo

  07 de febrero de 2026
El Estadio Mágico González, que habitualmente alberga eventos deportivos y culturales, consolida su posición como sede de espectáculos de talla internacional con esta residencia que marca un hito en la oferta cultural de Centroamérica.

San Salvador, El Salvador.- El Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador se transforma este sábado en el escenario de una de las producciones más avanzadas presentadas en Centroamérica.

Shakira inaugura su residencia con un montaje de equipo especializado que incluye pantallas gigantes, efectos de inteligencia artificial y elementos digitales interactivos, marcando el inicio de cinco presentaciones que posicionan a El Salvador como epicentro musical de la región.

Pelucas moradas y látex negro: así esperan los centroamericanos a Shakira en San Salvador

Canto y baile al unísono

El público respondió con entusiasmo desbordado desde el inicio del espectáculo. Más de 30.000 espectadores corearon al unísono los éxitos de la colombiana, convirtiendo el estadio en un coro masivo que acompañó cada canción. El baile colectivo se extiende por las gradas, con seguidores que replicaron las coreografías características de la artista durante más de dos horas de presentación.

Las canciones clásicas generan momentos de euforia compartida, mientras que los temas más recientes evidenciaron la conexión del público con el repertorio actual de Shakira. El intercambio entre la artista y sus seguidores mantiene la energía del recinto en niveles sostenidos durante toda la función.

Música, fiesta y seguridad marcan inicio del concierto de Shakira en El Salvador

El espectáculo presenta un recorrido musical por distintas etapas de la carrera de Shakira, desde canciones clásicas hasta temas de su más reciente producción discográfica.

San Salvador se convierte en la segunda capital latinoamericana con mayor número de conciertos de la artista en esta gira, únicamente superada por Ciudad de México, donde la colombiana realizó doce presentaciones ante 780.000 espectadores. El Salvador, con aproximadamente 6 millones de habitantes, es el único país centroamericano incluido en el itinerario.

