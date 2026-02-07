El Estadio Mágico González vibra con Shakira: canto al unísono y baile colectivo

San Salvador, El Salvador.- El Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador se transforma este sábado en el escenario de una de las producciones más avanzadas presentadas en Centroamérica. Shakira inaugura su residencia con un montaje de equipo especializado que incluye pantallas gigantes, efectos de inteligencia artificial y elementos digitales interactivos, marcando el inicio de cinco presentaciones que posicionan a El Salvador como epicentro musical de la región.

Canto y baile al unísono

El público respondió con entusiasmo desbordado desde el inicio del espectáculo. Más de 30.000 espectadores corearon al unísono los éxitos de la colombiana, convirtiendo el estadio en un coro masivo que acompañó cada canción. El baile colectivo se extiende por las gradas, con seguidores que replicaron las coreografías características de la artista durante más de dos horas de presentación. Las canciones clásicas generan momentos de euforia compartida, mientras que los temas más recientes evidenciaron la conexión del público con el repertorio actual de Shakira. El intercambio entre la artista y sus seguidores mantiene la energía del recinto en niveles sostenidos durante toda la función. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE