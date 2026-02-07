Shakira reúne a Centroamérica en San Salvador: hondureños entre los miles de asistentes

El primer concierto de Shakira en El Salvador ha movilizado a seguidores de toda Centroamérica, convirtiendo a San Salvador en punto de encuentro regional.
Entre los asistentes destacan hondureños, guatemaltecos y costarricenses que cruzaron fronteras para presenciar la residencia musical de la artista colombiana en el Estadio Jorge "Mágico" González.
Desde la frontera sur de Honduras, seguidores madrugaron para llegar a tiempo al recinto deportivo salvadoreño. La movilización desde Guatemala también fue notable, con asistentes provenientes de distintas regiones del país vecino que viajaron para presenciar el espectáculo.
El alcance del evento se extendió hasta Costa Rica, desde donde jóvenes viajaron con la intención de combinar su asistencia al concierto con un recorrido por playas salvadoreñas, aprovechando su estancia en el país.
Los seguidores locales también se movilizaron desde distintos puntos de El Salvador. Desde el oriente del país, asistentes madrugaron para ser de los primeros en ingresar al estadio.
Incluso residentes de zonas cercanas a la capital tomaron precauciones ante la posible congestión vehicular, saliendo desde tempranas horas para garantizar su llegada puntual.
La residencia de Shakira en El Salvador contempla cinco presentaciones distribuidas en dos fines de semana: 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.
El evento ha generado un flujo turístico significativo hacia San Salvador, con estimaciones oficiales que proyectan un 12% de asistencia internacional frente a un 88% de público local.