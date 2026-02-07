Música, fiesta y seguridad marcan inicio del concierto de Shakira en El Salvador

Desde el mediodía de este sábado, los alrededores del estadio Jorge “Mágico” González comenzaron a llenarse de fanáticos que se preparan para el esperado concierto de Shakira, el primero de los cinco espectáculos que la artista colombiana ofrecerá en territorio salvadoreño.
Familias, grupos de amigos y visitantes procedentes de distintas regiones de El Salvador, así como de países de América y Europa, se congregaron con varias horas de anticipación para asegurar un lugar preferente y vivir la antesala del evento. La apertura de puertas está programada para las 4 de la tarde, aunque la afluencia se hizo evidente desde tempranas horas.
El ambiente en la zona se transformó en una celebración marcada por música, camisetas alusivas a la cantante, carteles y banderas con mensajes de admiración.
Canciones emblemáticas de Shakira sonaron desde bocinas portátiles, mientras los asistentes compartían expectativas sobre el concierto.
La presencia de turistas internacionales quedó reflejada en la diversidad de idiomas y acentos.
Vendedores ambulantes y comercios cercanos ofrecieron alimentos, bebidas y recuerdos a un público que continuó llegando de forma constante durante la tarde.
Como parte de la logística, las autoridades informaron que el servicio de buses gratuitos estaría disponible hasta las 7:00 de la noche para el ingreso al estadio y entre las 10:30 y 11:30 de la noche para la salida, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes.
En las afueras del recinto se instalaron un stand de fotografías y un mural dedicado a Shakira, los cuales se convirtieron en puntos de encuentro para los seguidores que buscaban inmortalizar el momento previo al espectáculo.
Paralelamente, el Viceministerio de Transporte implementó un operativo especial que incluyó restricciones parciales de tránsito, control peatonal y transporte gratuito desde puntos estratégicos como Canchas Chapupo, estadio Cuscatlán y parque Bicentenario. Las medidas permitieron mantener la circulación vehicular sin cierres totales.
La seguridad fue reforzada mediante la coordinación entre la Policía Nacional Civil y el equipo de producción del concierto, habilitando accesos diferenciados por localidades y la ubicación de ambulancias en puntos estratégicos.
El impacto del evento también se reflejó en la dinámica turística de San Salvador. El Ministerio de Turismo reportó alta demanda hotelera y paquetes especiales para visitantes extranjeros, mientras el flujo peatonal y vehicular se mantuvo constante en el perímetro del estadio.
La previa del concierto convirtió las calles aledañas al “Mágico” González en un espacio de convivencia y expectativa, a la espera del inicio de uno de los eventos musicales más importantes del año en El Salvador.