Miss Universo 2023 acompañará a Shakira en su segundo concierto en El Salvador

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, participará en la segunda presentación de la residencia centroamericana de Shakira, programada para el domingo 8 de febrero en el Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador.
La nicaragüense arribó a territorio salvadoreño este viernes, según información difundida por Two Shows, empresa organizadora del evento.
Palacios caminará con la cantante colombiana en uno de los momentos centrales del espectáculo, experiencia conocida como "Caminar con La Loba".
Esta participación representa la continuidad de una relación que comenzó en mayo de 2025, cuando Shakira invitó a la Miss Universo al concierto inaugural de su gira "Las mujeres ya no lloran".
El regreso de Palacios a El Salvador tiene un componente simbólico, ya que fue en este país donde obtuvo la corona de Miss Universo en 2023.
Esta será su segunda visita en menos de tres meses; en diciembre pasado condujo la elección de la reina de Santa Tecla, evento en el que estableció conexión con el público local durante un recorrido por el distrito y el parque Cafetalón.
La relación entre ambas personalidades se ha mantenido en el ámbito público desde su primer encuentro. Tras la coronación de Palacios, ambas coincidieron en diversas ocasiones, incluyendo la celebración organizada por Shakira para presentar su disco "Las mujeres ya no lloran", donde compartieron con otras figuras del entretenimiento.
La residencia de Shakira en El Salvador contempla cinco presentaciones distribuidas en dos fines de semana: 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero. San Salvador se ha convertido en la segunda ciudad latinoamericana con mayor número de conciertos de la artista en esta gira, únicamente superada por Ciudad de México.