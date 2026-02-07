¿Qué influencers salvadoreños caminarán con Shakira en el Estadio Mágico González?

La residencia de Shakira en El Salvador contempla una experiencia especial denominada "Caminar con La Loba", que permite a un grupo selecto de seguidores recorrer el Estadio Jorge "Mágico" González, acceder al backstage y acercarse a la artista antes del inicio de los conciertos.
Entre los influencers seleccionados figura Nembiu, creadora especializada en contenido de humor y estilo de vida, reconocida por su presencia en TikTok e Instagram. También participarán María Fernanda Cea y Paola Cea, hermanas que integran el proyecto INNOVA, enfocado en moda, tendencias y entretenimiento, además de su trayectoria como bailarinas profesionales y actrices.
David Lopez, conocido como Dexel y creador de la era Vlixer, se suma a la lista con su perfil centrado en comedia salvadoreña y contenido viral. Lopez combina su actividad como creador con su faceta de empresario a través de una marca de ropa propia.
Ronoldy Quinteros, presentador de televisión y organizador de eventos, participará en el recorrido. Su trabajo en medios y su contenido de entretenimiento y lifestyle lo han posicionado como figura reconocida en redes sociales salvadoreñas.
Carlos Arias, basquetbolista que produce videos junto a sus hermanos, también forma parte del grupo seleccionado. Su contenido combina deporte, entretenimiento y dinámicas familiares.
Andrea Durán, enfocada en bienestar y lifestyle, comparte en sus plataformas recetas, consejos de belleza y recomendaciones de estilo. Su participación añade un perfil orientado hacia contenido saludable y equilibrado.
Fátima Calderón, bailarina profesional, presentadora del programa Play y Miss Grand El Salvador, tendrá acceso a la experiencia. Su trayectoria en televisión y su labor como instructora de baile la han consolidado en el ámbito del entretenimiento nacional.
Verónica Safie, empresaria reconocida por su negocio de helados, participa en el grupo. Su presencia en redes sociales combina contenido empresarial con aspectos de su vida personal, logrando conexión con audiencias diversas.
La Georgina, comunicadora y presentadora de televisión con trayectoria en Hola El Salvador y antecedentes como Miss Mundo El Salvador, cierra la lista de influencers salvadoreños. Su trabajo en medios y su contenido cercano en redes la mantienen como figura vigente en distintas generaciones.
Además de estos diez creadores salvadoreños, aproximadamente 53 personas provenientes de otros países de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá también participarán en "Caminar con La Loba". La experiencia incluye recorrido por el estadio, acceso a zonas restringidas, oportunidad de fotografías y contacto con la artista antes del inicio de las presentaciones.