"Nos vemos en unas horas": Shakira lista para su primer concierto en El Salvador

La cantante colombiana Shakira elevó la expectativa a través de sus redes sociales antes de su debut esta noche en El Salvador.
La artista publicó en Instagram una imagen del Estadio Nacional Jorge "Mágico" González con el mensaje "Nos vemos en unas horas", anticipando el arranque de los cinco conciertos programados en San Salvador para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.
La residencia centroamericana de Shakira ha generado reacciones divididas en El Salvador. Mientras los seguidores celebran la oportunidad de presenciar la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, algunos sectores de la sociedad civil han cuestionado el supuesto uso de recursos públicos para materializar las presentaciones, en un contexto donde el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha intensificado su promoción del evento.
San Salvador se ha convertido así en la segunda ciudad de Latinoamérica con mayor número de conciertos de la artista, solo superada por Ciudad de México, donde ofreció doce funciones ante 780.000 espectadores.
El Salvador, con aproximadamente 6 millones de habitantes, es además el único país centroamericano que recibirá a la colombiana en esta gira.
La Administración salvadoreña ha desplegado una campaña promocional en sus canales oficiales, incluyendo un video de bienvenida dirigido a turistas y una agenda para vivir la experiencia de la residencia.
Esta estrategia ha suscitado críticas en redes sociales, donde usuarios interpretan la iniciativa como un intento de mejorar la imagen del país en medio de los esfuerzos gubernamentales por atraer turismo y proyectar la mejoría en seguridad.
El Estadio Jorge "Mágico" González exhibe ya un mural del rostro de Shakira, obra del grafitero salvadoreño Efraín Orellana, conocido como TNT. La pieza incorpora el mapa de El Salvador y símbolos representativos del país. Esta no es la primera visita de la artista a territorio salvadoreño; en 1998 participó en un programa de televisión local.