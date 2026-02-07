"Nos vemos en unas horas": Shakira lista para su primer concierto en El Salvador

La residencia centroamericana de Shakira ha generado reacciones divididas en El Salvador. Mientras los seguidores celebran la oportunidad de presenciar la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, algunos sectores de la sociedad civil han cuestionado el supuesto uso de recursos públicos para materializar las presentaciones, en un contexto donde el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha intensificado su promoción del evento.