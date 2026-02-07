San Salvador en efervescencia: Shakira debuta esta noche en el Estadio Mágico González

La cantante colombiana Shakira arranca esta noche su serie de presentaciones en San Salvador, en lo que constituye un acontecimiento sin precedentes para la región centroamericana.
El Estadio Jorge "Mágico" González, ubicado al oeste de la capital salvadoreña, será el escenario de cinco conciertos programados para el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero, con una capacidad aproximada de 30.000 espectadores por función.
La llegada de la intérprete de Barranquilla ha generado una notable activación económica en el país. En las inmediaciones del estadio, el grafitero Efraín Orellana ha completado un mural monumental que incorpora símbolos nacionales como el mapa de El Salvador, el monumento al Divino Salvador del Mundo y el torogoz, ave emblemática del territorio.
El impacto se extiende al comercio informal. Comerciantes han adaptado su producción textil para ofrecer camisetas con la imagen y frases características de la artista.
Desde el ámbito oficial, el gobierno salvadoreño proyecta que el 88% de la asistencia corresponderá a público nacional, mientras que el 12% restante provendrá del extranjero. Esta distribución refuerza las estimaciones sobre el impulso al sector turístico que suponen las presentaciones de la colombiana.
La gira "Las mujeres ya no lloran" había recorrido diversos países antes de su arribo a Centroamérica. La elección de El Salvador para una residencia de cinco fechas consecutivas resulta inusual en el circuito de grandes producciones musicales en la región, lo que ha intensificado las expectativas locales.
Los últimos ajustes técnicos en el montaje escénico se completaron durante las últimas horas, mientras el estadio se prepara para recibir al público que acudirá a la primera función.