"Me lo guardo en el corazón": Shakira agradece homenajes en El Salvador

Shakira expresó su asombro en redes sociales ante los homenajes recibidos en El Salvador horas antes de su debut en el país.
La artista colombiana compartió en Instagram su reacción al ver un mural creado en su honor y las luces con los colores de la bandera de Colombia instaladas en calles salvadoreñas.
La cantante publicó en sus historias de Instagram una imagen del mural realizado por el artista urbano conocido como TNT Grafiti, ubicado en la 49 avenida sur de San Salvador, en una de las paredes del Estadio Jorge "Mágico" González. Shakira calificó la obra como "puro talento salvadoreño" y añadió que el homenaje lo guarda en el corazón.
Además del mural, la colombiana destacó la presencia de luces led con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera de su país en distintas calles de la capital salvadoreña.
La carretera al aeropuerto de Comalapa se encuentra iluminada con estos colores, generando una bienvenida visual para la artista y sus seguidores.
La cantante también anunció en sus redes sociales la posibilidad de que sus seguidores sean destacados en sus publicaciones oficiales. Shakira invitó a los asistentes a etiquetar sus publicaciones relacionadas con el concierto en El Salvador, con la oportunidad de que sus contenidos aparezcan en los posts de la artista sobre su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
El mural de TNT Grafiti incluye el rostro de Shakira con elementos salvadoreños como el mapa del país y símbolos representativos de la nación. La obra forma parte de los tributos artísticos que ha recibido la colombiana en su primera visita oficial a El Salvador desde 1998, cuando participó en un programa de televisión local.