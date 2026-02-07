"Me lo guardo en el corazón": Shakira agradece homenajes en El Salvador

La cantante también anunció en sus redes sociales la posibilidad de que sus seguidores sean destacados en sus publicaciones oficiales. Shakira invitó a los asistentes a etiquetar sus publicaciones relacionadas con el concierto en El Salvador, con la oportunidad de que sus contenidos aparezcan en los posts de la artista sobre su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".