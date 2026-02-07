Pelucas moradas y látex negro: así esperan los centroamericanos a Shakira en San Salvador

Entre banderas, pelucas de color lila, ropa de cuero y látex negro miles de salvadoreños y centroamericanos se avocaron el sábado a la calles circundantes del estadio nacional Jorge 'Mágico' González para asistir al primero de cinco conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en El Salvador como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".