Prohíben contrataciones y nombramientos sin autorización previa de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este lunes -2 de febrero- la prohibición de toda contratación de personal, nombramientos, ascensos u otras acciones, sin la autorización previa del Presidente Nasry Juan Asfura Zablah o del Secretario Privado de la Presidencia.
La medida fue comunicada a todas las unidades administrativas por el Secretario Privado de la Presidencia, en cumplimiento a las instrucciones directas del mandatario.
De acuerdo con lo expuesto, la medida abarca todos los contratos bajo cualquier modalidad, incluidos los servicios profesionales, consultorías y contratos temporales.
Según el comunicado oficial, la suspensión se adopta “en observancia de los principios de legalidad, austeridad, eficiencia administrativa, control del gasto público y responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado”.
El documento establece que la autorización debe ser expresa y otorgada de manera directa por el Presidente de la República o, en su defecto, por el Coordinador General del Gabinete de Gobierno y Secretario Privado.
La medida tiene carácter obligatorio para todas las unidades administrativas del Estado, sin excepción alguna.
El comunicado resalta que la decisión forma parte de un esfuerzo por fortalecer la eficiencia administrativa y asegurar que todas las decisiones de personal se alineen con la normativa legal vigente.
Funcionarios de distintas dependencias deberán remitir cualquier solicitud de contratación o modificación de personal al despacho del Presidente o al Secretario Privado, garantizando que cada proceso cuente con la debida autorización antes de su ejecución.