Prohíben contrataciones y nombramientos sin autorización previa de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este lunes -2 de febrero- la prohibición de toda contratación de personal, nombramientos, ascensos u otras acciones, sin la autorización previa del Presidente Nasry Juan Asfura Zablah o del Secretario Privado de la Presidencia.

La medida fue comunicada a todas las unidades administrativas por el Secretario Privado de la Presidencia, en cumplimiento a las instrucciones directas del mandatario.

De acuerdo con lo expuesto, la medida abarca todos los contratos bajo cualquier modalidad, incluidos los servicios profesionales, consultorías y contratos temporales.