Exdirector de la Policía y su esposa, conocerán su futuro legal la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El exdirector de la Policía Nacional (PN), José Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell, conocerán la próxima semana el fallo que dictará un tribunal, en el final del juicio oral y público en su contra. La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en audiencia de conclusiones, programó para el 12 de febrero, a la 1:30 de la tarde, el fallo que adoptará, sea condenatorio o absolutorio. Al general en condición de retiro de la Policía Nacional, Ramírez Del Cid y a su esposa, Thelma Umaña, el Ministerio Público (MP) los acusa de la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Durante el juicio oral y público, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa técnica de los dos imputados expusieron sus respectivas conclusiones de acuerdo con sus posturas y lo que consideró cada parte procesal.

La acusación del MP

Las investigaciones realizadas sobre este caso, por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), revelan que, entre los años 2007 y 2016, el excomisionado general Ramírez del Cid, supuestamente realizó movimientos financieros por más de 47 millones de lempiras, de los cuales no pudo justificar más de 36 millones de lempiras.

En sus acusaciones, el MP sustentó que el oficial (r) durante sus años de servicio en la Policía Nacional, Del Cid recibió un pago de al menos cuatro millones (4,693,000 lempiras). Asimismo, determinó que su esposa, Thelma Umaña, no logró justificar más de dos millones de lempiras. En conclusión, el exjerarca policial y su pareja no pudieron justificar un total de 39,036,626 de lempiras. La jueza que preside la Sala II le dio la oportunidad a Ramírez Del Cid, para que se pronunciase sobre lo que piensa del proceso de judicialización y dijo: "viendo la situación en la cual el Ministerio Público se empeña, en términos no legales, perjudicarme o seguir perjudicando mi familia, quiero manifestar que desde que abandoné el cargo, me dediqué más de lleno a mis actividades".