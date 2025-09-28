Año escolar 2025 en Honduras: ¿Cuándo finalizan las clases?

Tegucigalpa, Honduras.- Las clases en el sistema educativo público finalizarán este 2025 dos días antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 30 de noviembre. El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que el calendario escolar de este año concluirá el 28 de noviembre, para asegurar que los estudiantes cumplan con los 200 días de clase planificados.

"Estamos muy contentos porque el tema de los 200 días de clase ya es una discusión del pasado; hemos alcanzado los días planificados este año y tenemos calendarizado el año hasta el 28 de noviembre", declaró el funcionario. Esponda señaló que las elecciones no interrumpirán la jornada escolar, por lo tanto, la única situación que podría retrasar el cierre del año lectivo sería la ocurrencia de desastres naturales provocados por la temporada de lluvias en zonas vulnerables de Honduras, indicó el ministro. En ese sentido, los centros educativos serán entregados en la noche del viernes 28 de noviembre a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Posteriormente, serán devueltos el lunes por la mañana.