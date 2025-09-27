‘Mel’ Zelaya: "Yo siento y pienso como Gustavo Petro... ¡Viva Palestina libre!"

La determinación de la administración de Donald Trump se dio por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosale s se refirió a la decisión de Estados Unidos en cancelarse la visa al presidente de Colombia , Gustavo Petro .

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York, instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X.

Petro, en un acto convocado en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso.

Al respecto, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo en su cuenta de X: "Todo habitante de este planeta, en resistencia antiimperialista y solidario con la lucha de los pueblos oprimidos contra el fascismo, que ame la vida y la justicia y que se considere humano y civilizado, debe decir hoy con claridad y orgullo: “Yo siento y pienso como Gustavo Petro, presidente democrático de Colombia. ¡Viva Palestina libre!"

Políticos y empresarios colombianos pidieron este viernes al presidente Gustavo Petro un manejo responsable de las relaciones con Estados Unidos luego de que el Departamento de Estado anunciara que le retira el visado por instar, durante un acto en Nueva York, a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".