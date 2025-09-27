Secretario jurídico de Petro renuncia a su visa de EE UU en solidaridad con el presidente

Bogotá, Colombia.- El secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Augusto Ocampo, anunció este sábado su renuncia voluntaria a la visa estadounidense en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien Washington le revocó la suya el viernes por llamar a soldados de ese país a "desobedecer órdenes", durante un acto en Nueva York. "En mi calidad de secretario jurídico de la Presidencia de la República he decidido renunciar voluntariamente a mi visa de los Estados Unidos. Lo hago en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio", afirmó Ocampo en un comunicado divulgado por el propio mandatario en X.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia es un órgano asesor y ejecutor que elabora proyectos de ley, revisa decretos y brinda asesoría legal al presidente, al Consejo de Ministros y a otras dependencias presidenciales. Ocampo, abogado con especialización en derecho administrativo, fue designado secretario jurídico en agosto de 2022, al inicio del Gobierno de Petro. Además, este año, ocupó el cargo de ministro encargado de Justicia tras la renuncia de Ángela María Buitrago.

La decisión del Departamento de Estado

La decisión se conoce un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara la cancelación del visado de Petro por sus declaraciones en una manifestación propalestina en Nueva York, en las que pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran órdenes de su Gobierno para facilitar la creación de un eventual "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino. "Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", señaló anoche el Departamento de Estado en X. Petro, que regresó este sábado a Colombia, respondió a Washington señalando que la medida viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado que acuden a la Asamblea General de la ONU y consideró que, por esa razón, la sede del organismo "no puede continuar en Nueva York". El mandatario restó importancia a la cancelación de su visa, argumentado que al tener también pasaporte italiano puede ir a EE.UU. con la autorización de viaje ESTA.