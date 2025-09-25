UPNFM realiza homenaje a estudiantes brillantes en matemáticas

San Pedro Sula, Honduras.- Con el reconocimiento a nueve estudiantes brillantes en matemáticas, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), a través del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), celebró con éxito la clausura de la Academia de Talentos Matemáticos 2025.
Este espacio académico fue diseñado para fortalecer las capacidades de estudiantes destacados en el área de matemáticas, provenientes de instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales del departamento de Cortés.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del CURSPS y contó con la participación de autoridades universitarias, docentes, tutores y familiares de los estudiantes.
Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica de los jóvenes participantes, quienes demostraron un alto rendimiento a lo largo del programa.
Carlos Roney Montenegro, secretario académico del centro, ofreció unas palabras destacando la importancia de este tipo de espacios de formación como herramientas fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico y científico en las nuevas generaciones.
Por su parte, el máster Mario Roberto Canales dirigió un mensaje motivador a los estudiantes, resaltando su esfuerzo, perseverancia y amor por las matemáticas.
Posteriormente, el máster Fray Cloter presentó una reseña del proceso académico ejecutado durante el año 2025, destacando los logros alcanzados y la participación activa de los tutores, quienes también recibieron diplomas de reconocimiento por su invaluable acompañamiento.
Reconocimiento a la excelencia académica
Como parte del acto de clausura, se entregaron diplomas de participación a todos los estudiantes que culminaron satisfactoriamente el programa de la academia.
Asimismo, se llevó a cabo la premiación de los primeros lugares de los tres niveles en competencia, quienes recibieron medallas como reconocimiento a su talento, esfuerzo y dedicación.
La Sección Académica de Ciencias Matemáticas de la UPNFM-CURSPS, en coordinación con el Comité Departamental de Olimpiadas Matemáticas de Cortés, hizo énfasis en el alto nivel alcanzado por los participantes.
Esta academia sirvió también como etapa clasificatoria hacia las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas 2025, que se desarrollarán en noviembre del presente año.
De un total de más de 1,500 estudiantes participantes en las eliminatorias departamentales, se seleccionaron nueve representantes que competirán en la fase nacional.
Entre los estudiantes más destacados sobresalió Carlos Arturo Nolasco Caballero, alumno de sexto grado del Instituto Experimental La Salle, quien mostró un desempeño académico excepcional, tanto en promedio como en índice, posicionándose entre los mejores del departamento.
Carlos Arturo, quien clasificó por segunda vez a las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, tuvo su primera participación el año pasado en Santa Rosa de Copán, relató que, “cada ejercicio o problema a resolver es emocionante. Y pues ya participar en las Olimpiadas es muy bonito porque llegamos los mejores de cada escuela y de todo Honduras; conocemos a nuevas personas y en mi caso, me gusta porque cada vez me siento más seguro de ir a otro nivel de análisis, como ir ahora por resolver problemas de álgebra y otros más complejos”.
Con esta iniciativa, la UPNFM mantiene el compromiso con la educación de calidad y su misión de promover el desarrollo de las ciencias exactas en Honduras.
La Academia de Talentos Matemáticos no solo representa un espacio de aprendizaje, sino también un semillero de futuras generaciones de científicos, ingenieros y profesionales que contribuirán al desarrollo del país.