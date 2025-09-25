UPNFM realiza homenaje a estudiantes brillantes en matemáticas

San Pedro Sula, Honduras.- Con el reconocimiento a nueve estudiantes brillantes en matemáticas, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), a través del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), celebró con éxito la clausura de la Academia de Talentos Matemáticos 2025. Este espacio académico fue diseñado para fortalecer las capacidades de estudiantes destacados en el área de matemáticas, provenientes de instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales del departamento de Cortés. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del CURSPS y contó con la participación de autoridades universitarias, docentes, tutores y familiares de los estudiantes. Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica de los jóvenes participantes, quienes demostraron un alto rendimiento a lo largo del programa. Carlos Roney Montenegro, secretario académico del centro, ofreció unas palabras destacando la importancia de este tipo de espacios de formación como herramientas fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico y científico en las nuevas generaciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, el máster Mario Roberto Canales dirigió un mensaje motivador a los estudiantes, resaltando su esfuerzo, perseverancia y amor por las matemáticas. Posteriormente, el máster Fray Cloter presentó una reseña del proceso académico ejecutado durante el año 2025, destacando los logros alcanzados y la participación activa de los tutores, quienes también recibieron diplomas de reconocimiento por su invaluable acompañamiento.

Reconocimiento a la excelencia académica