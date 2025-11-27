  1. Inicio
Hospitales no brindarán consulta externa el lunes por feriado que otorgó el gobierno

El servicio de consulta externa y la farmacias de los establecimientos de salud nivel nacional estará suspendido y se retomará este martes

  • 27 de noviembre de 2025 a las 13:20
Hospitales no brindarán consulta externa el lunes por feriado que otorgó el gobierno

Las áreas de admisión de consulta externa de los diferentes hospitales donde labora personal administrativo estarán cerradas a nivel nacional.

 Foto: David Zapata

Tegucigalpa, Honduras.-Los hospitales del país suspenderán los servicios de salud el lunes 1 de diciembre, excepto las emergencias, debido al feriado que otorgó el Poder Ejecutivo por la celebración de las elecciones generales.

Mediante comunicados, las autoridades hospitalarias han dado a conocer a los pacientes que este lunes no habrá consulta externa, igual la farmacia estará cerrada, debido al feriado, por lo que los pacientes que tienen que retirar medicamento ese día pueden hacerlo este viernes.

El Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, emitió este jueves un comunicado en el que avisa a los pacientes que no habrá consulta este lunes.

"Únicamente permanecerán en funcionamiento las áreas que cuentan con rol de turno y el servicio de emergencias para situaciones que requieran atención inmediata".

El Hospital General San Felipe también anunció que la únicamente estará abierta la emergencia, la sala de maternidad y parte del área de oftalmología que brindan servicios las 24 horas durante los siete días de la semana, detalló la portavoz, Viena Soto.

Las autoridades del hospital Cardiopulmonar indicaron que no atenderán la consulta externa.

 (Foto: Cortesía)

Por su parte, la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) determinaron otorgar el asueto al personal administrativo no asistencial a nivel nacional, lo que indica que no se estarán dando citas a los derechohabientes, pero si estarán abiertas todas las clínicas y hospitales a nivel nacional.

"Todos los servicios de salud estarán disponibles a nivel nacional, incluyendo la atención brindada por los servicios subrogados. Asimismo, las áreas de hemodiálisis permanecerán abiertas para garantizar que nuestros pacientes reciban sus tratamientos según lo programado ese día", señala el comunicado que se publicó la tarde de este jueves.

En el IHSS se cubrirán las áreas de emergencias, hemodiálisis y todos los servicios hospitalarios, incluyendo los de apoyo del laboratorio clínico y rayos X.

 (Foto: Cortesía)

La comunicación que giraron las autoridades a los empleados establece que se cubrirá solamente las áreas de emergencias, hemodiálisis y todos los servicios hospitalarios, incluyendo los servicios de apoyo del laboratorio clínico y rayos X.

Las autoridades aseguraron que el martes 2 de diciembre todas las oficinas, clínicas y hospitales del IHSS retornarán a sus actividades administrativas en horario normal.

Mientras, en el Hospital Escuela, las autoridades emitirán este viernes el comunicado; sin embargo, todo indica que las consulta general podría estar cerrada, atendiendo únicamente las emergencias.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

