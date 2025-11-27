Hospitales no brindarán consulta externa el lunes por feriado que otorgó el gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Los hospitales del país suspenderán los servicios de salud el lunes 1 de diciembre, excepto las emergencias, debido al feriado que otorgó el Poder Ejecutivo por la celebración de las elecciones generales. Mediante comunicados, las autoridades hospitalarias han dado a conocer a los pacientes que este lunes no habrá consulta externa, igual la farmacia estará cerrada, debido al feriado, por lo que los pacientes que tienen que retirar medicamento ese día pueden hacerlo este viernes. El Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, emitió este jueves un comunicado en el que avisa a los pacientes que no habrá consulta este lunes.

"Únicamente permanecerán en funcionamiento las áreas que cuentan con rol de turno y el servicio de emergencias para situaciones que requieran atención inmediata". El Hospital General San Felipe también anunció que la únicamente estará abierta la emergencia, la sala de maternidad y parte del área de oftalmología que brindan servicios las 24 horas durante los siete días de la semana, detalló la portavoz, Viena Soto.

Por su parte, la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) determinaron otorgar el asueto al personal administrativo no asistencial a nivel nacional, lo que indica que no se estarán dando citas a los derechohabientes, pero si estarán abiertas todas las clínicas y hospitales a nivel nacional. "Todos los servicios de salud estarán disponibles a nivel nacional, incluyendo la atención brindada por los servicios subrogados. Asimismo, las áreas de hemodiálisis permanecerán abiertas para garantizar que nuestros pacientes reciban sus tratamientos según lo programado ese día", señala el comunicado que se publicó la tarde de este jueves.

La comunicación que giraron las autoridades a los empleados establece que se cubrirá solamente las áreas de emergencias, hemodiálisis y todos los servicios hospitalarios, incluyendo los servicios de apoyo del laboratorio clínico y rayos X.