UNAH suspende actividades por elecciones generales: ¿Cuándo se normalizan las labores?

Tegucigalpa, Honduras.- Las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas en la máxima casa de estudios, debido a que Honduras está a punto de vivir uno de los momentos más importantes: elegir a sus nuevas autoridades el próximo domingo 30 de noviembre. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dio a conocer, a través de un comunicado, que como “promotora de la participación masiva de los hondureños a votar y que debe entregar las instalaciones”, concederá dos días libre a su personal.

Según detallaron, el viernes 28 de noviembre las actividades estarán suspendidas por la entrega de las instalaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida aplica para todos los campus a nivel nacional, ya que “se han prestado para el desarrollo de las elecciones”. El lunes 1 de diciembre también se concederá asueto, para que el personal que se trasladó a sus lugares de origen para poder votar pueda retornar tranquilamente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El personal deberá retornar en horario normal a sus actividades el martes 2 de diciembre, “de manera inexcusable”, informaron las autoridades de la UNAH.