UNAH suspende actividades por elecciones generales: ¿Cuándo se normalizan las labores?

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunció la suspensión de actividades académicas y administrativas por las elecciones generales. ¿Qué días se suspenden labores?

    Este próximo 30 de noviembre, unos 6.5 millones de hondureños están llamados a las urnas.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:12

Tegucigalpa, Honduras.- Las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas en la máxima casa de estudios, debido a que Honduras está a punto de vivir uno de los momentos más importantes: elegir a sus nuevas autoridades el próximo domingo 30 de noviembre.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dio a conocer, a través de un comunicado, que como “promotora de la participación masiva de los hondureños a votar y que debe entregar las instalaciones”, concederá dos días libre a su personal.

Según detallaron, el viernes 28 de noviembre las actividades estarán suspendidas por la entrega de las instalaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La medida aplica para todos los campus a nivel nacional, ya que “se han prestado para el desarrollo de las elecciones”.

El lunes 1 de diciembre también se concederá asueto, para que el personal que se trasladó a sus lugares de origen para poder votar pueda retornar tranquilamente.

El personal deberá retornar en horario normal a sus actividades el martes 2 de diciembre, “de manera inexcusable”, informaron las autoridades de la UNAH.

Este próximo 30 de noviembre, unos 6.5 millones de hondureños están llamados a las urnas.

Ya casi todo está listo para las elecciones generales. Desde el pasado 20 de noviembre se empezaron a distribuir las maletas electorales a los 18 departamentos del país.

