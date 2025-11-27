Empieza la distribución del material electoral en los ocho municipios de Atlántida

La Ceiba, Atlántida.- Desde tempranas horas de este jueves -27 de noviembre- arrancó la distribución de las 951 maletas electorales y los 360 kits tecnológicos en los ocho municipios del departamento de Atlántida, de cara a las elecciones generales de este domingo.
El traslado del material electoral está a cargo del personal del Consejo Departamental Electoral, conformado por miembros de los partidos en contienda, Fuerzas Armadas (FF AA), bajo la supervisión de personal de la Unión Europea que llegaron a cada región del país como observadores.
El acarreo comenzó con la entrega a los municipios más alejados, este día se cargó para llevar a Tela, Arizona y Jutiapa, mañana vienes se continuará con Esparta, La Masica, seguido de San Francisco y El Porvenir.
"Estamos al cien con el traslado y trabajando en coordinación con el personal del CNE, todo lo que ha coordinado ha tenido sus frutos. El transporte está cumpliendo con lo que se les ha pedido y el traslado se hace sin incidencias", dijo Iván Castellanos.
El material electoral está almacenado en el polideportivo del instituto Manuel Bonilla, que sirve de centro de acopio, desde que llegaron el pasado viernes.
Cabe destacar que las maletas están siendo llevadas con su respectivo GPS luego que llegaran día después de su traslado al departamento de Atlántida.
"Desde la medianoche de este miércoles se realizó la instalación de los GPS a las maletas.Hasta ahora todo marcha bien, estamos llevando sincronizado el trabajo con todos los involucrados", aseguró por su parte Gerardo Yanes, secretario del Consejo departamental electoral.
Para La Ceiba, el municipio con más carga electoral, unos 117 votantes corresponden unas 283 maletas, que serán llevadas a los 58 centros de votación.