Empieza la distribución del material electoral en los ocho municipios de Atlántida

La Ceiba, Atlántida.- Desde tempranas horas de este jueves -27 de noviembre- arrancó la distribución de las 951 maletas electorales y los 360 kits tecnológicos en los ocho municipios del departamento de Atlántida, de cara a las elecciones generales de este domingo.

El traslado del material electoral está a cargo del personal del Consejo Departamental Electoral, conformado por miembros de los partidos en contienda, Fuerzas Armadas (FF AA), bajo la supervisión de personal de la Unión Europea que llegaron a cada región del país como observadores.

El acarreo comenzó con la entrega a los municipios más alejados, este día se cargó para llevar a Tela, Arizona y Jutiapa, mañana vienes se continuará con Esparta, La Masica, seguido de San Francisco y El Porvenir.