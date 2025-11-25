El CNE avanza en la etapa final del cronograma de despacho del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la fase final de su cronograma de trabajo con la distribución del material electoral hacia los distintos departamentos del país, en vísperas de las elecciones generales.
Durante esta jornada, el Centro Logístico Electoral (CLE) reportó la movilización en la mañana de este martes de 1,182 maletas electorales con destino al departamento de Olancho.
Simultáneamente, el personal preparo la carga del material destinado a la zona sur del país; 458 maletas electorales para el departamento de Valle y 1,111 maletas para Choluteca.
Según el cronograma, se espera que este miércoles 26 de noviembre salga el material para los departamentos de El Paraíso, Comayagua y La Paz. De acuerdo a información proporcionada por el CNE el material electoral ya ha llegado a su destino en 11 departamentos.
Durante el último día de despacho, el proceso logístico contempla una pausa de dos días para la carga del material electoral en el departamento de Francisco Morazán y sus 28 municipios.
La distribución en este departamento se iniciará el sábado 29 de noviembre en sus diferentes municipios y posteriormente se llevará a cabo en el Distrito Central, cubriendo los distintos centros de votación.
Con ello, se estaría concluyendo el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral.
El material electoral desplegado hacia los 18 departamentos y las 12 ciudades en los Estados Unidos, se mantiene guardo en centros de acopio donde será desplazado a los diversos centros de votación.