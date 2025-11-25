El CNE avanza en la etapa final del cronograma de despacho del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la fase final de su cronograma de trabajo con la distribución del material electoral hacia los distintos departamentos del país, en vísperas de las elecciones generales.

Durante esta jornada, el Centro Logístico Electoral (CLE) reportó la movilización en la mañana de este martes de 1,182 maletas electorales con destino al departamento de Olancho.

Simultáneamente, el personal preparo la carga del material destinado a la zona sur del país; 458 maletas electorales para el departamento de Valle y 1,111 maletas para Choluteca.